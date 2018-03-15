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Ekonomi

Özel sektörün dış borçları Ocak sonunda 244.6 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları Ocak ayında 5

15 Mart 2018 16:19

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları Ocak ayında 5.5 milyar dolar artışla 244 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 5.0 milyar dolar artarak 225.7 milyar dolar, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu ise 506 milyon dolar artarak 18.9 milyar dolara çıktı.
Buna göre, bankaların kredi borçlanmaları 672 milyon dolar artarken, tahvil ihracı borçlanmaları da 1.4 milyar dolar artışla 31.7 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 227 milyon dolar ve tahvil stoku 2.5 milyon dolar artarak 4.4 milyar dolara çıktı.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.0 milyar dolar, tahvil stoku da 510 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolara yükseldi.
Kısa vadeli kredi borçlarında, bankaların kredi borçlanmaları 233 milyon dolar azalarak 11.3 milyar dolara inerken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 647 milyon dolar artışla 4.5 milyar dolara çıktı.
Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2.6 milyar dolar artarak 155.4 milyar dolara çıktı.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 490 milyon dolar artarak 18.1 milyar dolara yükseldi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 244.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun;
- yüzde 58’i dolar,
- yüzde 35’i euro,
- yüzde 4.8’i lira,
- yüzde 1.7’si de diğer döviz cinslerinden oluştu.
Toplam 18.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da;
- yüzde 46.6’sı dolar,
- yüzde 27.7’si Euro
- yüzde 25.7’si de liradan oluştu.
Sektör dağılımı incelendiğinde, 2440.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.2’si finansal kuruluşların, yüzde 48.8’i ise finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
Aynı dönemde, 18.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75.6\'sını finansal kuruluşların, yüzde 24.4’ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocaksonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 71.6 milyar doları buluyor.

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