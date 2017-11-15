Özel sektörün dış borçları dokuz ayda 14.2 milyar dolar arttı

İstanbul 15 Kasım, (DHA) – Özel sektörün dış borçları dokuz ayda, geçtiğimiz yıla göre 14.2 milyar dolar artarak 231.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde, özel sektörün, uzun vadeli kredi borcu 11.6 milyar dolar artarak 214.4 milyar dolara, kısa vadeli dış borcu ise, ticari krediler hariç, 2.6 milyar dolar artarak 17 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun

- yüzde 59.3’ü dolar,

- yüzde 34.6’sı Euro,

- yüzde 4.3’ü lira,

- yüzde 1.7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu

Kısa vadeli kredi borcu ise,

- yüzde 47.7’si dolar,

- yüzde 28.6’sı Euro,

- yüzde 23.4’ü lira,

- yüzde 0.2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül ayı sonunda uzun vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde 51.2’sini finansal kuruluşların,

- yüzde 48.8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun,

- yüzde 79.2’sini finansal kuruluşların,

- yüzde 20.8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68.5 milyar dolara ulaştı.