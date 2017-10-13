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Ekonomi

Özel sektörün dış borçları 233 milyar doları aştı

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Özel sektörün dış borçları, Ağustos sonunda, geçen yılın sonuna göre 16

13 Ekim 2017 13:32

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Özel sektörün dış borçları, Ağustos sonunda, geçen yılın sonuna göre 16.5 milyar dolar artarak, 233.5  milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borçları 13.3 milyar dolar artarak 216.0 milyar dolara, kısa vadeli kredi borçları da, ticari krediler dışında 3.2 milyar dolar artarak 17.5 milyar dolara çıktı.
Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun
- yüzde 58.7\'si dolar,
- yüzde 35.1’i euro,
- yüzde 4.5’i lira
- yüzde 1.7’si de diğer döviz cinslerinden oluştu.
Kısa vadeli kredi borcunun da,
- yüzde 46.5’i dolar,
- yüzde 29.4’ü euro,
- yüzde 23.5’inin lira
- yüzde 0.6’sı da diğer döviz cinslerinden oluştu.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun;
- yüzde 51.3’ü finansal kuruluşların,
- yüzde 48,7’si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun,
- yüzde 76.5\'ini finansal kuruluşların,
- yüzde 23.5\'ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 70.5 milyar doları buldu. (Grafik)

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