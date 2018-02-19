Özel sektörün dış borçları 2017 yılında 238.9 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 19 Şubat (DHA) - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları 2017 yılında 22.2 milyar dolar artışla 238 milyar 900 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 18.2 milyar dolar artarak 220.6 milyar dolar, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 4.0 milyar dolar artarak 18.3 milyar dolara çıktı.

Buna göre, bankaların kredi borçlanmaları 2.9 milyar dolar artarken, tahvil ihracı borçlanmaları da 5.9 milyar dolar artışla 30.3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 209 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 8.4 milyar dolar, tahvil stoku da 1.3 milyar dolar artışla 6.9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borçlarında, bankaların kredi borçlanmaları 1.2 milyar dolar artışla 11.5 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 1.7 milyar dolar artışla 3.9 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4.6 milyar dolar artarak 152.4 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.6 milyar dolar artarak 17.6 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun;

- yüzde 58.6\'sı dolar,

- yüzde 34.9’u euro,

- yüzde 4.8’i lira,

- yüzde 1.7’si de diğer döviz cinslerinden oluştu.

Toplam 18.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da;

- yüzde 47.6’sı dolar,

- yüzde 29.0’u euro

- yüzde 23.4’ü de liradan oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, 220.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.3’ü finansal kuruluşların, yüzde 48.7’sinin ise finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Aynı dönemde, 18.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.4\'ü finansal kuruluşların, yüzde 21.6’sı da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 70.2 milyar doları buluyor.