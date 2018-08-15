Özel sektörün borcu açıklandı

Haziran ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı borç uzun vadelide 36 milyon dolar düşerken, kısa vadelide 486 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönem uzun vadeli borç 221,7 milyar dolar, kısa vadeli borç ise 19,1 milyar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün dış borç rakamlarını açıkladı.

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 36 milyon ABD Doları azalarak 221,7 milyar ABD Doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 486 milyon ABD Doları artarak 19,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlemlendi.

Uzun dönemde azaldı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar ABD Doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon ABD Doları artışla 30,7 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 841 milyon ABD doları azalışla 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 528 milyon ABD doları artışla 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon ABD doları artışla 12,9 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon ABD doları artışla 3,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 851 milyon ABD doları artarak 153,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 663 milyar ABD doları artarak 18,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,7'sinin ABD doları, yüzde 34,4’ünün euro, yüzde 4,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,4’ünün ABD doları, yüzde 34’ünün euro ve yüzde 21,5’inin Türk lirası ve yüzde 0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 221,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 49,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 19,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79’unu finansal kuruluşların, yüzde 21’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."