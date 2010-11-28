-ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 2,5 KAT ARTTI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Özel sektörün yurt dışına borcu, 2005-2009 döneminde 2,5 kat arttı. 2005 yılında 50,6 milyar dolar olan özel sektörün yurt dışı borcu, 2009 yılında 127,9 milyar dolar oldu. Eylül sonunda ise bu rakam 119,4 milyar dolara ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre, özel sektör yurt dışına 2005 yılında 50,6 milyar dolar, 2006 yılında 82,2 milyar dolar, 2007 yılında 121,5 milyar dolar, 2008 yılında 140,2 milyar dolar borçlandı. Özel sektörün yurt dışı borcu geçen yıl 127,9 milyar dolara ulaşırken, bu yılın 9 ayında söz konusu rakam 119,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2005-2009 döneminde ise özel sektörün borcu 2,5 kat (yüzde 152,6) arttı. 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli borçlarına bakıldığında, söz konusu borcun 33,8 milyar doları finansal borçlardan, 85,7 milyar doları da finansal olmayan borçlardan oluştu. Özel sektörün finansal borçlarının 27,9 milyar doları bankalara olan borçlar, 5,8 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara olan borçlar oluşturdu. -EN FAZLA BORÇ, İNGİLTERE'YE- Özel sektörün en fazla borçlandığı ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. Özel sektör Avrupa ülkelerinden 86,6 milyar dolar uzun vadeli kredi alırken, Asya ülkelerinden 16,8 milyar dolar, Amerika kıtasındaki ülkelerden 15,8 milyar dolar kredi aldı. En fazla borçlanılan ülkeye bakıldığında ise özel sektörün bu yıl 24,5 milyar dolarla en fazla İngiltere'ye borçlandığı görüldü. İngiltere'nin ardından 13,6 milyar dolarla ABD, en fazla borçlanılan ikinci ülke oldu. Bahreyn de 12,8 milyar dolarla en fazla borçlanılan üçüncü ülke oldu. Türk özel sektörünün en fazla borçlandığı dördüncü ülke 11,6 milyar dolarla Almanya, beşinci ülke ise 11,4 milyar dolarla Lüksemburg oldu. Bu arada, özel sektörün en fazla borçlandığı ülkeler şöyle: (milyar dolar) ALACAKLI ÜLKE 2005 2009 2010 (Ocak-Eylül) -------------- --------------- ---------------- --------------------- İngiltere 9.054.349.705 25.990.154.454 24.479.866.657 ABD 7.340.963.858 12.492.831.591 13.569.820.703 Bahreyn 6.302.075.230 15.160.239.550 12.768.229.057 Almanya 5.979.034.874 12.297.988.026 11.625.800.125 Lüksemburg 2.916.221.043 13.604.384.715 11.434.507.419 Hollanda 2.976.521.264 10.692.316.644 11.102.860.749 Malta 3.051.640.872 10.626.337.371 8.011.472.538 Fransa 2.533.198.428 3.508.850.313 3.960.811.144 Belçika 950.045.336 4.373.542.705 3.699.334.485 İsviçre 1.639.218.116 2.361.143.411 2.326.074.008