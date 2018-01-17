Özel sektörün borçları 11 ayda 19.3 milyar dolar arttı

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli borçları, geçen yılın ilk 11 ayında toplam 19 milyar dolar artarak 236.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 14.8 milyar dolar artarak 217.7 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 4.5 milyar dolar artarak 18.8 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68.7 milyar dolar olarak belirlendi.

Özel sektörün uzun vadeli kredi borçlarından;

- bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 746 milyon dolar arttı,

- tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının da 5.5 milyar dolar artışla 29.9 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.0 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 209 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 7.7 milyar dolar, tahvil stoku 1.2 milyar dolar artışla 6.9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borçlardan;

- bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar artışla 12.2 milyar dolara,

- finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.8 milyar dolar artışla 4.0 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında uzun vadeli kredi borcunun;

- yüzde 58.9\'u dolar,

- yüzde 35.0’i euro,

- yüzde 4.4’ü lira

- yüzde 1.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcunun da;

- yüzde 52.5’i dolar,

- yüzde 26.5’i euro,

- yüzde 21.0’i lira

- yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.