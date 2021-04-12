Özel sektörün aşı satabildiği Pakistan'da "sosyal eşitsizlik" endişesi; gelen aşılar piyasanın dört katı pahalıya satılıyor

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılama programında devletin Çin'den aldığı limitli dozların yanı sıra özel sektöre de aşı satma olanağı getirilen Pakistan'da özel kliniklere aşı için ulaşmaya çalışan insanlar yoğunluk oluşturdu. Ülkede satılan Sputnik V aşısının uluslararası piyasa fiyatının dört katına satıldığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Pakistan'da hükûmet Çin'den alınan 2.56 milyon doz Koronavirüs aşısının uygulamasına başladı. Şubat ayından bu yana risk gruplarından ve 50 yaş üstünden yaklaşık 1 milyon kişiye aşı yapıldığı ve sürecin yavaş ilerlediği belirtildi.

Hükûmet, özel şirketlerin ülkeye aşı getirip ücretli bir şekilde uygulamasının önünü açtı. Ülkeye getirilen Rusya'nın Sputnik V aşısı nisan ayının ilk haftasında satılmaya başladı ve aşıya ulaşmak için yoğun sıralar oluştu. Pek çok aşı merkezi, günler içinde ellerindeki aşıyı tüketti. Ülkeye aşı ithal eden özel şirket AGP Pharma'nın 50 bin doz Sputnik V aşısı getirdiği belirtildi.

Özel aşı satışları, fiyat ve erişilebilirlik nedeniyle Pakistan'daki sosyal eşitsizliği de ortaya koydu. Aşı satışlarının genelde Karachi ve İslamabad gibi büyük şehirlerde gerçekleştiği, kırsal kesimlere ulaşmadığı belirtildi. Aynı zamanda aşı fiyatlarının da Pakistan nüfusu için pahalı bulunduğu vurgulandı.

Pakistan İlaç Düzenleme Otoritesi'nin verilerine göre, ülkede satılan iki doz Sputnik V aşısının ücreti 12 bin Pakistan Rupisi (80 dolar) olarak belirlendi. Bu miktar, aşının uluslararası piyasa fiyatının dört katına denk geliyor. Aynı zamanda aşı fiyatının Pakistan'ın ortalama aylık hanehalkı gelirinin yüzde 30'una denk geldiği vurgulandı.