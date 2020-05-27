Özel sektöre uluslararası piyasalar açık: Yapı Kredi 870, Aydem Enerji 100 milyon dolar borçlandı

Türkiye'nin önümüzdeki bir yıllık dönemde ödemesi gereken 170 milyar dolarlık döviz borcu piyasalarda endişe yaratmaya devam ederken özel sektör şirketlerinden yeni borçlanma haberleri geliyor.

Yapı Kredi, 14 Mayıs’ta imzaladığı sendikasyon kredisinin tutarını, sözleşmenin akordeon özelliği sayesinde gelen yeni katılımcılarla 85 milyon dolar artırarak yaklaşık 870 milyon dolara çıkardı. Yapı Kredi’nin 14 Mayıs’ta imzaladığı ve yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi özelliği taşıyan işleme 18 ülkeden katılan banka sayısı da 38’e yükseldi. Yapı Kredi böylece Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığı 100 milyon dolar da dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan aldığı kaynağı 970 milyon dolara çıkardı.

Yapı Kredi’nin 283.5 milyon dolar ve 584.6 milyon eurodan oluşan iki dilimle sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2 olarak belirlendi. Yapı Kredi’nin sağladığı 870 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü Bank of America Merrill Lynch, Emirates NBD, ICBC Yatırım ve Standard Chartered Bank; aracılığını ise Mizuho Bank üstlenmişti.

Aydem Enerji de 100 milyon dolar aldı

Öte yandan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketi Aydem Enerji de yatırım bankası Goldman Sachs'dan 100 milyon dolar tutarında 8 yıl vadeli kredi sağladı.