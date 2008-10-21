Özel sektörden ‘IMF kredisi’ önerisi

Özel sektörün küresel mali krizle ilgili önerilerini dinleyen hükümet, bir kısmını karşılamayı planlıyor. İş dünyasından “IMF ile yapılacak yeni stand-by’la özel sektöre kredi kullandıralım” önerisi geldi ancak ekonomi yönetimi sıcak bakmadı.



7.5 saat süren küresel kriz toplantısında ekonomi yönetimi özel sektörün önerilerini dinledi. Bir kısım öneri kabul görürken bir kısmı reddedildi.



İş dünyasından IMF ile yeni bir stand-by yapılması, bu anlaşmada yer alacak kaynağın özel sektöre kredi olarak kullandırılması önerisi geldi. Ancak ekonomi yönetimi öneriye sıcak bakmadı. Buna karşılık ekonomi yönetiminden, devletin reel sektörün iç borcunun bir bölümüne garanti verebileceği sinyali geldi.



Toplantıda özel sektörün yeni kaynak bulma riski ele alındı. Toplantı sonunda yurtdışı finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılacağı belirtildi. Bunun için Hazine, Körfez sermayesini çekmeye yönelik olarak faizsiz gelir ortaklığı senetleri çıkaracak.



Finansal işlemler üzerindeki yüklerin azaltılması konusunda ise hükümetin bu yıl için adım atma şansı yok. Bu girişim niyet olarak desteklense de Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden 2009 bütçesinde beklenen gelir 7.1 milyar YTL. Yetkililer bu kaynaktan vazgeçilemeyeceğini belirtiyor.



Toplantıda gurbetçi paralarının Türkiye’ye getirilmesi için planlanan teşviklerinin benzerinin yurtiçindeki yastık altı paralar için yapılması önerisi de gündeme geldi. Yetkililer “nereden buldun” sorusunun zaten yasalarda yer almadığına dikkat çektiler. Yastık altı sermayenin finansal sisteme nasıl gireceği konusunda henüz somut bir adım kararlaştırılmadı.



Mevduatın tümüne garanti getirilmesi önerisi de gündeme geldi. Reel sektörden gelen talebe bankacılar olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorum yapmadı. Ekonomi yönetimininse uygulamanın haksız rekabete yol açabileceği, faizi yükseltebileceği gibi çekinceleri var.



Üzerinde uzlaşmaya varılan öneriler hafta başında Resmi Gazete’de yayımlanması planlanan 2009 programına konulacak.

