Özel sektörde her 4 CEO'dan biri kadın

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) yaptığı bir anket, üst düzey kadın yöneticiler açısından özel sektörün kamuya fark attığını, Avrupa’da da üst sıralarda olduğunu gösterdi.



TİSK’e üye işveren sendikalarına bağlı işletmelerde görev yapan yöneticiler içinde kadınların ağırlığı ve rolünü belirlenmek amacıyla yapılan “Kadın Yöneticiler Anketi”nin sonuçlarına göre, Türkiye’de özel sektörün büyük sanayi firmalarında yöneticilerin yüzde 22.8’i kadın. Bu oran kamuda yüzde 6.8’de kaldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, genel müdürler içinde kadınların payı özelde yüzde 27.9 iken, devlette yüzde 6.4. Müdür pozisyonundaki kadınların payı özelde yüzde 22.8. Eylül 2009 itibariyle, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere çalışan toplam personel sayısının 85 bin 427 olarak belirlendiği TİSK üyesi işyerlerinde, kadın çalışanlar açısından durum şöyle:



İşletme başına ortalama personel sayısı 770 kişi.



Toplam personelin yüzde 14.4’ü kadın. (12 bin 260 kadın, 73 bin 167 erkek)



111 işletmede, üst düzey yönetici olarak görev yapan 714 kişinin 163’ü kadın.



65 yönetim kurulu başkanının 9’u kadın. (Kadın oranı: yüzde 13.8).



52 yönetim kurulu başkan yardımcısının 11’i kadın. (Kadın oranı: yüzde 21.2.)



239 Yönetim Kurulu Üyesi’nin 54’ü kadın. (Kadın oranı: yüzde 22.6)



122 Genel Müdür/Koordinatör/CEO’nun 34’ü kadın. (Kadın oranı: yüzde 27.9).



125 Genel Müdür Yardımcısı’nın 26’sı kadın. (Kadın oranı: yüzde 20,8).



111 Diğer Üst Düzey Yönetici pozisyonlarının 29’unda kadınlar bulunmaktadır. (Kadın oranı: yüzde 26.1).



111 işletmede müdür pozisyonunda görev yapan bin 726 kişiden 394’ü kadın. (Kadın oranı: yüzde 22.8)



Şef düzeyinde 2 bin 335 kişiden 512’si kadın. (Kadın oranı: yüzde 21.9)





Avrupa’da 3’üncü sırada



Avrupa Komisyonu’nun, “Avrupa’nın Politikalarında Kadınlar-Eylem Zamanı” konulu araştırmasının sonuçlarına bakılınca, Türkiye’de büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı açısından kadınların payı dikkat çekiyor. Buna göre büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanları içinde kadınların payı AB genelinde ortalama yüzde 3 iken, Türkiye-TİSK’te bu oran yüzde 14. Büyük şirketlerin yönetim kurulu üyeleri içinde kadınların payı AB genelinde yüzde 11 iken, Türkiye-TİSK’te bu oran yüzde 23. TİSK üyesi işyerlerinde kadın yöneticiler, Türkiye’yi AB içinde en yüksek 2’nci ve 3’üncü sıralara taşıyor.