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Dünya

ÖZEL SEKTÖR UZAYA KAPSÜL YERLEŞTİRDİ CAPE CANAVERAL (A.A)

08 Aralık 2010 21:50

-ÖZEL SEKTÖR UZAYA KAPSÜL YERLEŞTİRDİ CAPE CANAVERAL (A.A) - 08.12.2010 - NASA tarafından desteklenen bir proje ile özel sektör tarafından yörüngeye test amaçlı kapsül yerleştirildi.  Bu test uçuşu, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin, uzay mekiklerinin emekliye ayrılmasından sonra, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ve insan gönderilmesi için geliştirmekte olduğu yeni sistemin test edilmesi çerçevesinde yapılıyor.   Space Exploration Technologies (SpaceX) firmasının geliştirdiği Dragon kapsülünü taşıyan, aynı firmaya ait Falcon 9 roketi, sabah saatlerinde Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Bugünkü görevin başarıyla tamamlanması halinde iki test uçuşu daha yapılacak.    

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