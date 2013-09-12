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Ekonomi

Özel sektör parayı HES'e yatırdı

Özel sektörün, geçtiğimiz yıl boyunca, işletmeye aldığı enerji yatırımlarının yarıdan fazlasını HES projeleri oluşturdu

12 Eylül 2013 20:54

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, özel sektör tarafından işletmeye alınan yeni elektrik üretim kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,6 geriledi. Böylece özel sektörün Türkiye'nin yaptığı katkıda 2012'de 22,5 megavatla sınırlı bir düşüş yaşandı.
Özel sektörün geçen yıl devreye aldığı enerji yatırımları kurulu güç açısından değerlendirildiğinde en büyük payı HES'ler aldı. İşletmeye alınan toplam 3 bin 693,9 megavatlık özel sektör yatırımı içinde HES'lerin payı geçen yıl yaklaşık yüzde 55'i buldu. Geçen yıl devreye alınan 2 bin 2 megavatlık kapasite, bu alandaki özel sektör açısından yakalanan en yüksek nokta oldu.
İşletmeye alınan HES yatırımlarındaki yıllık artış da yaklaşık yüzde 55'e karşılık geldi. Böylece 2011'de 1.293,7 megavat üretim kapasitesiyle doğal gazın gerisinde kalan HES'ler, yakalanan 2 bin 2,6 megavat kapasiteyle ilk sıraya yerleşti. Bu aynı zamanda özel sektörün HES'lere bir yılda yaptığı en yüksek yatırım oldu.
 

HES, doğalgazı geride bıraktı

 
Özel sektörün devreye aldığı HES yatırımları 2007'den bu yana düzenli olarak arttı. 2007'de özel sektörün devreye alınan yeni HES yatırımının kapasitesi 31,5 megavatla sınırlı iken, bu miktar 2008'de 327,1, 2009'da  512,8, 2010'da 1.235,2, 2011'de 1.293,7, 2012'de 2 bin 2,6 megavata çıktı.
Özel sektörün enerji yatırımlarındaki bu eğilimle birlikte devreye alınan HES kapasitesi son 10 yılda ilk kez doğal gazı geride bıraktı. 

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