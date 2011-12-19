-Özel sektör en fazla İngiltere'ye borçlu ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Özel sektörün en fazla borçlandığı ülkeler, Avrupa ülkeleri oldu. Avrupa ülkeleri arasında da Türk özel sektörünün en fazla borcunun olduğu ülke, 25,7 milyar dolarla İngiltere. Merkez Bankası verilerine göre, Türk özel sektörünün en fazla borçlu olduğu ikinci ülke 15,9 milyar dolarla ABD, üçüncü ülke ise 13,1 milyar dolarla Hollanda oldu. Hollanda'yı 12,2 milyar dolarla Bahreyn, 12,1 milyar dolarla Almanya, 11 milyar dolarla Lüksemburg, 6,1 milyar dolarla Malta, 5 milyar dolarla Fransa, 3,1 milyar dolarla İsviçre ve 2,6 milyar dolarla Belçika izledi. Özel sektörün Avrupa ülkelerinden aldığı toplam borç 90,4 milyar dolar olurken, Amerika kıtasındaki ülkelerden 18,4 milyar dolarlık, Asya ülkelerinden 17,1 milyar dolarlık, Afrika ülkelerinden 143,9 milyon dolarlık, Okyanusya ve kutup bölgelerinden de 55,8 milyar dolarlık borç aldı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı 126,1 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun, 41,8 milyar doları finansal kuruluşların, 84,3 milyar doları da finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu. Borcun alacaklıya göre dağılımına bakıldığında ise söz konusu borcun, 12 milyar doları hükümet kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan sağlandı. 3,5 milyar doları tahvil alacaklılarından, geri kalan 110,6 milyar doları da özel alacaklılardan oluştu. Özel alacaklıların dağılımına bakıldığında özel sektör, yabancı ticari bankalardan 68,4 milyar dolar, yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden 25,5 milyar dolar, bankacılık dışı finansal kuruluşlardan 5,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşlardan da 11,2 milyar dolar uzun vadeli kredi temin etti.