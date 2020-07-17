Özel sektör borç kapatıyor: Mayıs'ta döviz borcu 1.3 milyar dolar azaldı

Özel sektör dış borçlarını azaltmaya Mayıs’ta da devam etti. Mayıs’ta özel sektörün uzun vadeli dış borçları 800 milyon dolar, kısa vadeli dış borçları ise 500 milyon dolar azaldı. Böylece özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, mayısta 2019 sonuna göre 17.3 milyar dolar azalarak 162.3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar gerileyerek 7.6 milyar dolar oldu.

Dünya’nın haberine göre Mayıs’ta bankaların uzun vadeli kredi borçlanmalarının 2.2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1 milyar dolarlık düşüşle 20.2 milyar dolara gerilediği görüldü.

Reel sektör de borç azalttı

Reel sektör firmalarının kredi biçimindeki borçlanmaları ise son bir yılda 1.1 milyar dolar azaldı. Reel sektörün tahvil stoku da 1.1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 636 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.

Uzmanlar, doların 6.86 seviyesinde istikrar kazanmasının şirketleri döviz borcunu azaltmaya ittiğini belirtti. Ekonomist Fatih Sezer, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Benim de dış borcum olsa ve böyle stabil bir kur bulsam (6,85-6,86) imkan buldukça dış borç öderim” dedi.