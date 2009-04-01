Özel sektör 1 Nisan’da doğalgaz satışına başlıyor

BOTAŞ'ın kontrat devirleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) ithalat lisansı alan Enerco ve Avrasya Gaz şirketleri 1 Nisan’dan itibaren doğal gaz satmaya başlayacak.



Böylelikle BOTAŞ dışında 4 özel şirket doğalgaz piyasasında oyuncu olarak yer alacak. Satılacak gazın ekonomik büyüklüğü yıllık 1.5 milyar dolar olacak.



Enerco yarından itibaren, 14 yıl boyunca yıllık 2,5 milyar metreküp, Avrasya Gaz ise 13 yıl boyunca yıllık 500 milyon metreküp doğalgaz satmaya başlıyor.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, nisan ayından itibaren Avrasya Gaz ile Enerco şirketlerininin de doğal gaz ithalatçısı olarak devreye girmesiyle birlikte, dört özel şirketin toplamda 4 milyar metreküplük doğalgazı müşterilerine satmaya başlayacağını bildirdi.



Köktaş, dünya piyasalarındaki mevcut fiyatlar dikkate alınarak genel bir hesaplama yapıldığında bu gazın toplam ekonomik büyüklüğünün yıllık 1,5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.



Çok sayıda şirketin EPDK ile görüşerek Azerbaycan'dan Irak'a farklı ülkelerden Türkiye pazarına doğal gaz getirmek isteklerini belirten Köktaş, şunları kaydetti:



"Mevcut kanuni yapıda özel şirketlerin doğal gaz ithal edebilmesinin önünde bir takım kısıtlar var. Enerji Bakanlığımız tarafından yapılacak bir yasa değişikliğiyle bu konuda tam bir serbesti sağlanması planlanıyor. Özel doğal gaz ithalat şirketleri, organize sanayi bölgeleri elektrik üreticileri, şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri gibi farklı müşterilerine yeni ve özel koşullarla gaz satmaya başladılar.



Bu durumda bu yıl Türkiye doğal gaz tüketiminin yüzde 10'u düzeylerinde olması beklenen özel sektörün ithalat payı zamanla daha da artacak."



BOTAŞ'ın elindeki kontratların özel sektöre devredilemeyeceği, devredilse bile özel şirketlerin bu gazı satamayacakları yönünde geçmişte yapılan tartışmaları hatırlatan Köktaş, yeni devreye giren şirketlerle birlikte bu tartışmaların da ortadan kalkacağını söyledi.



Doğalgaz ithalatı ve ticareti için şirketler sıraya girdi



Köktaş, Türkiye pazarına doğal gaz ithal etmek, toptan satış yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketler adeta sıraya girmiş durumda olduğuna da dikkati çekti.



Öte yandan Gazprom şirketi yetkilileri, geçtiğimiz hafta yaptıkları bir açıklamada Bosphorus olarak BOTAŞ'tan devralıp satmaya başladıkları doğal gaz miktarını orta vadede 6-7 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını belirtmişti. Petkim'e sahip Socar-Turcas ortaklığı Azerbaycan'dan 1 milyar metreküp, Türkerler de Irak'tan 10 milyar metreküp doğal gaz ithal etmek için EPDK'ya başvurmuştu.



Enerco ve Avrasyagaz'ın yanı sıra BOTAŞ'ın toplamda 1 milyar metreküplük kontratını devralan Shell (yıllık 250 milyon metreküp) ve Bosphorus gaz şirketi (yıllık 750 milyon metreküp) geçen yıldan itibaren doğal gaz satışına başlamıştı.



