Özel: Şehitler gelirken tatil yapamam

Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, “şehit haberlerinin geldiği bir ortamda tatil yapmayı düşünmediğini” söyledi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve eşi Kamuran Özel’in ev sahipliğinde Merkez Orduevi'nde şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

Yemeğe Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile generaller, amiraller ve eşleri katıldı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Orgeneral Necdet Özel iftar yemeği sırasında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili bilgi verdi.

Org. Özel’in, “Şehit haberlerinin geldiği böyle ortamlarda ben tatil yapmam. Bu yıl da tatil yapmayı düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

Özel’in, patlama sonucu gözlerini kaybeden bir gaziyle kucaklaşması ve Kamuran Özel’in bir çocuğu kucağına alıp sevmesi dikkat çekti.