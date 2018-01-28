T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ÖZEL)-ŞEHİT EŞİNİ ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi  İstanbul'a getirildi

28 Ocak 2018 14:38

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın cenazesi  İstanbul\'a getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı\'na getirilen şehidi 
ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı\'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi 
Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve  \"Kalk da bana gel\" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında  gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Şehidin naaşının askerler tarafından taşınması
-Gamze Mehmethan\'ın eşine seslenmesi
-Şehidin yakınlarından görüntü
-Eşinin tabut başında ağlaması
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİDHA Türk Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye AfrinZeytin Dalı HarekatıFatih MehmethanSabahSabiha Gökçen HavalimanıKonvoyKaracaahmet MezarlığıMehmethanGamze MehmethanGörüntü Dökümü Şehidin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24