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(ÖZEL) SARİYER'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Güleç, evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı

03 Kasım 2017 09:45

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer\'de kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Güleç, evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, Güleç ağır şekilde yaralandı. 

Olay Sarıyer Merkez Mahallesi, Yeni Mahalle Caddesi, Yürek Yakan sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile evine gelen Hasan Güleç, aracını garaja park ettikten sonra motosiklette yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ
Olay sonrası bacağına, karnına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay sonrası kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Ağır şekilde yaralanan Güleç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak\'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleç\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE EVİ KURŞUNLANMIŞ
Öte yandan kuyumcu dükkanı sahibi olduğu belirtilen Güleç\'in yaklaşık 2 hafta önce de evinin kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri 
-Polislerin çalışması
-Garajdaki kuşun delikleri
-Polisin güvenlik kameralarını incelemesi
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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