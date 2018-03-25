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(ÖZEL) SARIYER'DE KEÇİ KAVGASI KAMERADA; POLİS BİBER GAZI İLE AYIRDI

  * Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı

25 Mart 2018 18:45

 

* Sarıyer Ayazağa\'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
Olay dün öğleden sonra Ayazağa\'da yaşandı. İddiaya göre keçisi çalınan kişiler, çaldıklarını iddia ettikleri kişileri takip ederek önlerini kesti. Haber verilmesi üzerine gelen polis önü kesilen otomobilin bagajını açtığında keçiyi buldu. Keçi, sahibine iade edildi. Polis de şüphelileri gözaltına almak istedi. Bu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiler önce karşı tarafa saldırdı sonra da gözaltına alınmamak için direndi. Bu sırada keçi de konulduğu otomobilin penceresinden atlayıp kaçtı. Polis hem kavgayı ayırmak hem de keçiyi yakalamak için çaba harcadı. Olaylar kısa sürede büyüdü. İki taraf tekme-tokat birbirine girdi. Taraflar sakinleşmeyince polis önce biber gazı sıktı sonra da havaya birkaç el ateş ederek kavgayı bitirdi. Daha sonra takviye olarak gelen polisler tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Polisin keçiyi çaldıkları iddia edilen kişileri gözaltına almaya çalışması
-Siyah otomobilin önünü kesen beyaz otomobil
-Beyaz otomobilin ön camından kaçan keçi
-Yakalanan keçinin tekrar otomobile koyulması
-Bir kişinin siyah otomobilin aynasını tekme ile kırması
-Savrulan küfürler (Ses kesilmiş)
-Tekrar kaçan keçinin tekrar otomobile koyulması ve yanına birinin oturması
-Polisin gözaltına almak istediği kişilerin tekme tokat dövülmesi
-Polisin aracının içindeki kişinin tekmelenmesi
-Polis aracındaki kişinin kendini tekmeleyen kişiye içeriden bir cisim atması
-Yere düşen kişinin tekmelenmesi
-Polisin biber gazı sıkarak kişileri dağıtması
-Silah sesi duyulması
-Genel ve detay görüntüler
 

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