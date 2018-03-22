(ÖZEL) SANCAKTEPE'DE 'YAĞMUR' KAZASI : 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Büyükbakkalköyü Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE 2 KAPISI KOPTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada çarpmanın şiddetiyle iki kapısı kopan araç hurda yığını haline geldi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanığı, \"Araç bir anda şeritten çıkmaya başladı. Yerlerin kaygan olmasından kaynaklandı sanırım\" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Kapıları kopan aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detay görüntüler





