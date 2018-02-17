(özel) Ramil Guliyev: "Çıtayı çok yükseğe koyduk"

\"Bu sezon ya bir sürpriz olacak ya da hiçbir şey olmayacak\"

\"Daha iyi dereceler ile ülkeye dönmek istiyorum\"

UĞUR DEMİRKIRDI-MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Dünya şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, \"Çıtayı çok yükseğe koyduk. Onun için daha iyi çalışmamız gerekiyor\" dedi.

Türk atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğini dile getiren Ramil Guliyev, \"Mayıs ayında sezonu açacağız İlk yarışımız Shanghai Diamond Dick\'te mücadele edeceğiz. İyi bir başlangıç yapıp sezona devam edeceğiz. Herşey yolunda ve iyi gidiyor. Bu sezon ya bir sürpriz olacak ya da hiçbir şey olmayacak\" dedi.

\"ÜNVANI KORUMAK VE DAHA İYİ DERECELER İLE ÜLKEYE DÖNMEK İSTİYORUM\"

Avrupa şampiyonasının bu seneki en enemli organizasyon olduğunu ifade eden Guliyev, \"2019\'da dünya şampiyonası var o unvanı korumak için hazırlanacağız. Bir de 2020\'de olimpiyatlar olacak. Bu böyle devam edecek, 3 yıllık bir programımız var. İnşallah Avrupa şampiyonası ile iyi başlarız. Dünya şampiyonasından sonra çıtayı çok yükseğe koyduk. Onun için daha iyi çalışmamız gerekiyor ve daha iyi dereceler ile ülkeye dönmek istiyorum. Çalışmalar çok ağır gidiyor ama yapacak bir şey yok çalışmamız gerekiyor. İnşallah daha büyük dereceler için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Biz de çalışıyoruz şu an antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum\" diye konuştu.

Rekorun bu yıl mı gelecek yıl mı olacağı sorulan Ramil Guliyev, rekorları her sene deneyeceklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ramil Guliyev\'in açıklamaları

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