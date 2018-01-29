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Dünya

(Özel) Pelin Batu ile Macit Bitargil Roma'da evlendi

Esma Çakır / Roma, 28 Ocak (DHA) - Oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr

29 Ocak 2018 15:34

Esma Çakır / Roma, 28 Ocak (DHA) - Oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya’nın başkenti Roma’da evlendi. 
Geçen ay söz yüzüklerini takan Pelin Batu ile Macit Bitargil’in sade nikâh töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi.
Diplomat ve siyasetçi İnal Batu’nun kızı olan Pelin Batu’nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma’da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi.   
Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.  

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