(ÖZEL) Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "12 kişiyle hazırlık maçına çıkıyoruz"

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA)

Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, takımdaki eksikliklere işaret ederek, \"12 kişiyle hazırlık maçına çıkıyoruz, bu sıkıntıyı aşacağız. Orhangazi Belediyespor, bu sene de sezon başından beridir yapılanmanın kötü olmasından dolayı oyuncuların tam adapte olmayışından dolayı bu durumda\" açıklamasını yaptı.

TFF 3\'üncü Lig\'de zor günler geçiren ve ilk yarıyı sondan ikinci sırada tamamlayan Orhangazi Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdürüyor.

Antalya kampında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan teknik direktör Cevdet Uzunköprü ise, kamp sürecini ve takımın bu sezonki performansını değerlendirdi. Yeni yönetimin geç oluşmasından ötürü gönderdikleri oyuncular olduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, \"13-14 kişi ile çalışıyoruz. Eksik bir kadro ile çalışıyoruz ama gelecek oyuncularımız da var, onlarla görüşüyoruz. Kampımız çok iyi geçiyor, verimli bir kamp geçiriyoruz şu anda. Elimizdeki oyuncularla çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık. İnşallah eksiklerimizi de giderdiğimiz takdirde 20 Ocak\'ta Bergama maçıyla lige 3 puanla başlamak istiyoruz\" dedi.

\"Orhangazi Belediyespor\'un bulunduğu yer Orhangazi\'ye yakışmıyor\" diyen Uzunköprü, \"Bana göre Orhangazi Belediyespor bu ligde düşmemesi gereken bir takım. İnşallah bu kampın sonunda hazır bir Orhangazi Belediyespor lige başlar\" diye konuştu.

\"ORHANGAZİ SON 15 YILIN EN SIKINTILI DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR\"

İlk yarıda yaşanan hayal kırıklığı ile ilgili tespitlerde bulunan Uzunköprü, \"Tabii ki sezon başında Orhangazi Belediyespor, çok güçlü bir yönetim ile birlikte güçlü bir takım kurdu. Bana göre, son 15 yılın en sıkıntılı dönemini geçiriyor. Sezon başındaki yapılanmayı yapamamış bir Orhangazi Belediyespor var. Yaklaşık 13-14 transferimizden sadece 2 tane transferimiz kaldı takım içerisinde. Şu ana kadar birkaç transfer yapabildik. 6-7 oyuncu eksiğimiz var. Şu an takımımız çok eksik. 12 kişiyle hazırlık maçına çıkıyoruz, bu sıkıntıyı aşacağız. Orhangazi Belediyespor, bu sene de sezon başından beridir yapılanmanın kötü olmasından dolayı oyuncuların tam adapte olmayışından dolayı bu durumda. Maçları hep Yalova\'da oynadı. Bana göre Bursa\'da oynaması gerekirken, bu çok büyük hataydı. İnşallah eksiklerimizin de tamamlanmasıyla ikinci yarı farklı bir Orhangazi Belediyespor izlettireceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cevdet Uzunköprü\'nün açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)