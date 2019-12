'Özel önlem yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, haftalık basın toplantısında Galatasaray derbisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kapasitelerini sahaya yansıtmaları halinde istediklerini alacaklarını söyleyen Denizli, adam adama savunma anlayışı içinde olmayacaklarını belirtti.







Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'da ne kadar değerli oyuncu varsa, kendi takımında da o kadar değerli oyuncular olduğunu söyledi.



Galatasaray ile yapacakları derbi maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Denizli, her takımın kendisi için önemli oyuncuları olduğunu belirterek, ''Bizim de son derece önemli oyuncularımız var. Birinci amacımız, bu önemli oyuncularımızın etkinliğini artırmak, rakibin düşüncesini, onların performansını asgariye düşürmektir. Herkesin görevi bellidir. Galatasaray karşısında normal takım formatımız içinde düşüncelerimizi yansıtmaya çalışacağız'' dedi.



Derbide Galatasaray'ın favori gösterilmesi konusundaki soruları yanıtlayan tecrübeli teknik adam, ''Galatasaray için ne kadar değerli oyuncu varsa, benim takımımda da o kadar değerli oyuncu var. Benim takımım da bu ülkenin en büyük takımlarından biri. Büyük takımın büyük oyuncuları olur. Benim takımımda da büyük oyuncular var'' diye konuştu.



Derbide iki takımın defansının işleyişinin önemli olacağını kaydeden Denizli, ''Hem hücumda, hem takım defansında belirgin şeyleri normal kapasitemizde yaparsak, bizim için o gün iyi bir gün olur. İki takımın etkin olacak silahları var. Bu bakımdan üretken bir maç olacak'' açıklamasını yaptı.



''AMACIMIZ ETKİNLİĞİ ARTIRMAK''

Mustafa Denizli, Galatasaray karşısında ilk amaçlarının, önemli oyuncuların etkinliğini arttırmak olduğunu söyledi.



Bunun yanında, rakibin düşüncesini ve performansını asgariye indirmeye çalışacaklarını vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, ''Takımda herkesin görevi bellidir. Normal takım formatımız içinde düşüncelerimizi yansıtmaya çalışacağız. Zaman zaman yaptıklarımız farklı görünebilir, ancak sizin de izlediğiniz gibi, çalışmalarımız içinde özel bir bölüm yok. Sahanın belli bölgelerinde ve görev anlayışında değişkenlikler olabilir. Birebir savunmanın Türk futbolunda çok geçerli olmadığını biliyoruz. Biz kaleye yakın yerlerde, o bölgelere gelen oyuncuları tutuyoruz. Onun dışında savunma anlayışı üretecek durumumuz yok'' şeklinde konuştu.



Kadro konusundaki soruları ise Denizli, ''Her maçtan sonra, bir sonraki karşılaşmanın kadrosunu rakibimize göre kuruyorum. Son oynadığımız maçın sonucu ne olursa olsun, böyle hareket ediyorum'' diye yanıtladı.



Ankaragücü karşısında verilen pozisyonların hatırlatılması ve Galatasaray maçında kontrollü futbolu mu tercih edeceğinin sorulması üzerine Mustafa Denizli, ''Ankaragücü maçında hücuma çıkarken pozisyon vermedik. Kullandığımız korner veya frikikten sonra bunlar yaşandı. Bu konuda dikkatliyiz. Oyunun son bölümünde, o pozisyonun yaşanması itibariyle ilgi çekici oldu. Bu konularda konsantrasyonu yüksek bir takım olmamız gerektiğini gördük'' dedi.



Galatasaray'a yenilmeleri halinde hedeflerinde sapma olmayacağını vurgulayan Denizli, ''Ben tek maç itibariyle bakmıyorum. Ligin devre arası 23 Ocak'ta yapılacak maçtan sonra başlayacak. O haftanın sonunda, bu takım en negatif yaklaşımlarla liderin arkasında, pozitif yaklaşımla da lider olarak o haftayı geçer. İki maç sonunda klasman yerimiz veya şu anki puan farkı değişmeyebilir. İki puan geriye de düşebiliriz, bir puan öne de çıkabiliriz. Bütün bunlar mümkün. 17. hafta sonunda en kötümser şartlarda biz liderin 5 puan gerisinde olursak, bu kötü senaryodur. Beşiktaş'ın yolu açıktır. O yolu sonuna kadar açarız. Tablo ne olursa olsun, hedeften herhangi bir kuşkumuz yok'' dedi.



''ULUSLARARASI ALANDA TARAFTARIM''

Geçtiğimiz günlerde, rakipleri Galatasaray hakkında yaptığı olumlu açıklamaların hatırlatılması üzerine Denizli, ''Ben bu açıklamayı, ülkenin bir vatandaşı olarak yaptım. Bu ülkenin bir takımı uluslararası mücadelede, dolayısıyla beni temsil ediyorsa, takımın adı ne olursa olsun, o takımın taraftarıyım. Bu işin en büyük keyfi de bu görüntüyü verecek olanın, benim takımım olmasıdır. İnşallah benim takımım da gelecek yıl aynı görüntüyü verecek. Beşiktaş teknik direktörü sıfatını taşımama rağmen, bir birey olarak, futbolun içindeki bir insan olarak, bu haftaki rakibimiz için bu sözleri kullandım. Bu, Kayserispor için de olabilirdi, Fenerbahçe için de... Fenerbahçe'nin Arsenal ile yaptığı maçta aynı keyfi aldım. Beşiktaş teknik direktörünün, diğer takımın uluslararası alanda ortaya koyduğu ve elde ettiği başarıdan gurur duyması en doğal hakkıdır. İnşallah birçok takımımızla gurur duyarım'' dedi.



''TARAFTARLAR AYNI TAKIMI HER YERDE İZLEYECEK''

Denizli, BJK İnönü Stadı'ndaki takımı, taraftarların her yerde izleyeceğini dile getirdi.



Taraftarların kendilerinden ne beklediğini, ne ortaya koyduklarında mutlu olduklarını bildiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, ''Futbolumuz adına taraftarların kuşkusu yok. Bundan sonra da olmayacak. Derbilerin heyecanı çok farklıdır. Ali Sami Yen veya BJK İnönü'de oynarken aynı mantalitedeyiz. Oyun mantalitemizi çok değiştirmeyiz. Beşiktaş taraftarı, BJK İnönü Stadı'nda izlediği takımı Türkiye'nin her yerinde görecek'' diye konuştu.



Ankaraspor maçında alınan sonucun kısa süreli bir kırılganlık yaşattığına dikkat çeken Mustafa Denizli, ''Futbol adına taraftarlarımızı rahatsız etmedik. Bundan sonra da rahatsız etmeyiz. Çok daha mutlu olacakları haftalar var. Endişeleri olmasın. Yıllık planlamamızda herhangi bir sapma yok'' dedi.



TELLO'NUN DURUMU

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giymeyen Tello konusunda Denizli, ''Herkes için bir yer vardır. Tello için de mutlaka bir yer buluruz. Önemli olan, futbolcularımın önce sağlıklı olarak sahaya çıkmasıdır. Tello'nun bugünkü performansından memnun oldum. Dün problemi devam eder görüntüdeydi. Kendini kollar bir havadaydı. Sağlıklı Tello bizim için önemli etken. Onun bugünkü görüntüsü bizi mutlu etti. Hem takım, hem kendisi için önemli faydalar getirecek bir pozisyon kafamda var'' diye konuştu.



Antrenmanlarda neşeli olması ve çok gülmesinin hatırlatılması üzerine Mustafa Denizli, ''Hissederek gülüyorsam, bunu futbolcularımın bana verdiği elektriğe borçluyum. Kafamda soru işareti olduğunda rahat olamam. Beni güldüren, takımın pozitif havasıdır. Futbolcuların kendi arasındaki diyaloğu, antrenman performansları beni mutlu ediyor. Benim de bu duyguyu alıp dışarıya vermem gerekiyor. Aslında çok gülen bir insan da değilim'' açıklamasında bulundu.



PRİM VE CEZA KONUSU

Mustafa Denizli, takıma verilecek prim veya ceza konusundaki düşüncelerini hazırladığını ve bunu başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleriyle paylaşacağını söyledi.



Denizli, prim sistemini belirlerken hem futbolcuları, hem de kulübün şartlarını dikkate aldığını düşündüğünü ifade ederek, ''Yönetimle aynı paralelde düşündüğüm için sıkıntı olmaz. Belirlediğim sistemi başkan ve yönetim kurulu üyelerine takdim edeceğim. Bu sistemin kabul edileceğini düşünüyorum. Bunun kararını verirken iki tarafı düşünerek hareket ettim. Sadece bir pencereden bakmıyorum. Hem futbolcuların, hem kulübün durumunu göz önüne alıyorum'' diye konuştu.



TORAMAN DA KONTROLDEN GEÇECEK

Teknik direktör Denizli, Delgado gibi İbrahim Toraman'ın da bir kontrolden geçeceğini, bu oyuncunun uzun süre takımdan uzak kalabileceğini açıkladı.



Delgado'nun 23 Aralık Salı günü kontrolden geçeceğini hatırlatan Denizli, ''Bu kontrollerin hemen akabinde bana bilgi verilecek. Tedavi neyse, ona karar vereceğiz. Operasyon gerektirecek bir durum varsa, bütün koşullar değerlendirilecek. Ortak bir karar alacağız. Operasyon durumu olursa, bütün koşullar değerlendirilecek. Delgado'nun tedavi süresiyle ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Sadece Delgado bu sorunla boğuşmuyor. Onun gibi İbrahim Toraman'ın da sorunu var. İbrahim Toraman'ın iki aşil tendonunda sorun var. Her arkadaşı gibi o da yapabileceği limitte fedakarlıkla oynuyor. Takım olarak böyle sorunlarla karşılaşacağız. İbrahim Toraman'ı da Galatasaray maçının ardından kontrole göndereceğiz. Bu oyuncunun tedavi süresini bilmiyoruz. Sürenin uzun olacağını biliyorum. Hem futbolcunun, hem takımın lehine şartlar nasıl gerçekleşir, onun kararını ortak vereceğiz'' şeklinde konuştu.



TARAFTARLARIN MESAJLARI

Mustafa Denizli, taraftarların Ankaragücü maçının ardından Galatasaray maçıyla ilgili yaptıkları tezarühatların baskı yapıp yapmadığı sorusunu, ''Onlara bağımlı yaşayamayız. Taraftarlar arzularını dile getiriyor. Bize mesaj veriyorlar. O mesajları, bütün içinde değerlendiriyoruz. O mesajlar alınıyor. Bir bütün içinde gerçekleşir'' diy yanıtladı.