Özel Olimpiyatlar Türkiye Derneği ile TSYD 'İyi Niyet Anlaşması' imzaladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Özel Olimpiyatlar Türkiye ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında \'İyi Niyet Anlaşması\'nın imzaları atıldı.

TSYD\'nin Levent\'teki tesislerinde düzenlenen imza törenine Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı ve TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek katıldı.

Törende konuşan Dilek Sabancı, özel çocukları hayatın içine çekebilmek için iş birliği anlaşmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, \"TSYD\'nin desteğini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize kapılarını açan ve bu alanda çalışmalarımıza heyecanla ortak olan TSYD yönetimine teşekkür ediyorum\" dedi

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de iş birliğinin ilk adımlarını imza töreniyle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, \"Özel çocuklarımızı spor aracılığıyla sosyal hayata kazandırmak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tüm üyelerimizle Özel Olimpiyatlar Türkiye etkinliklerini ve projelerini destekleyecek, daha fazla özel sporcuya ulaşmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız\" diye konuştu.

Mehmet Civelek de şunları söyledi;

\"35 yıl önce çıktığımız yolculukta bu günlere gelmek çok sevindirici. Herkese ulaşmak mümkün değil ama farkındalığı arttırmak istiyoruz. Toplumun özel sporcuların neler yapabileceğini görmesini istiyoruz.\"

İmzaların atılmasının ardından Dilek Sabancı ile Oğuz Tongsir, Özel Olimpiyatlar Türkiye\'nin simgesi kırmızı topla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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