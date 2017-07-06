Özel okullarda yedek kayıt kaosu: Saint Benoit'daki hata ek kontenjan açtırdı

Özel okul kayıtlarında dün yedek listedeki çocukların velileri okullar arasında mekik dokudu. İlan edilen saatlerde kayıt yerinde olmayanlar haklarını kaybedeceği için anne-babaların yanı sıra arkadaşlar ve akrabalar da farklı okullarda nöbetteydi. Saint Benoit Lisesi’nde 70’i aşkın veli akşam saatlerinde çok zor anlar yaşadı. Yedek liste kaydı için bekleyen velilere kontenjanın 3 katı kayıt fişi dağıtılarak “Bu fişi alan herkes kayıt olacak” dendi. Okul yetkilileri hatayı doğrularken, “Bazı aksaklıklar oldu, biz sistemde fark edemedik, ara yol bulmaya çalıştık. Kalanlara ek kontenjan açıyoruz. Mağdur etmeyeceğiz. Prosedürünü halletmeye çalışıyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, liselere girişi maratonu, TEOG sınavının ardından şimdi kayıt telaşıyla devam ediyor. Özel okullarda birinci kesin kayıtların bitmesiyle yedek kayıt dönemi başladı. Taban puanı yeten adayların velileri, dün de okullar arasında koşturdu.

Okullarda nöbet

Okulların belirlediği saatte kayıt yerinde olmayanlar bu haklarını kaybedeceği için anne-babalar ayrı okullarda nöbet tuttu. Hatta noterden alınan vekaletlerle arkadaşlar, akrabalar da okullara gönderildi. Çalışanını bile nöbete gönderen veliler oldu. Farklı okullarda bekleyen aileler, birbirleriyle anında iletişime geçmek için WhatsApp grupları kurdu. Kimi okullar, saat 09.00’da kapılarını kapadığı için veliler sabahın erken saatlerinde yollara düştü.



Robert Kolej, Alman Lisesi, Saint Pulcherie Lisesi gibi okullarda boş kontenjanların 4-5 katı kadar veli umutla bekledi. Robert Kolej’de yedek listede yer alan aday isimleri, kampusta törenle okul müdürü Nilhan Çetinyamaç tarafından okundu. Adı anons edilen veliler, numaralarını alarak kayıt ofislerine yönlendirildi. Ofislerin önünde uzun kuyruklar olurken, adı üç kez ve daha fazla okunan ancak kürsüye gelmeyen aileler kayıt şansını kaybetti.



Adı okunmayanlar üzülerek okuldan ayrıldı. Aynı günde 3-4 okula kayıt yaptırıp sonra vazgeçince yatırdığı ücreti yakan veliler de oldu. Kayıt telaşı bugün de sürecek, boş kontenjanı kalan okullara ikinci ön kayıtlar alınacak.



Saint Benoit'da 'mükerrer' kaosu



Saint Benoit Lisesi’nde 70’i aşkın veli akşam saatlerinde çok zor anlar yaşadı. Yedek liste kaydı için bekleyen velilere kontenjanın 3 katı kayıt fişi dağıtılarak “Bu fişi alan herkes kayıt olacak” dendi. Başka okullarda sırası gelenler bu okulda kayıt hakkı kazandığı için haklarından vazgeçerek Saint Benoit Lisesi’nde kayıt için beklemeye başladı.



Ancak, bir süre sonra okul yetkilileri “Teknik bir arıza var” diye açıklama yaptı. Veliler tepki gösterip bekleyince de “Kayıtları yapamıyoruz, başka okullardan iptal gelirse o zaman boşluk olursa kayıt hakkı kazanırsınız” denildi.



Çocuğu için bütün gün okulda bekleyen velilerden Bülent Özbey, “Kargaşa yaşanınca yönetim toplantı yaptı. Tüm numara verilenlerin kaydı yapılacak dendi. Bu şekilde çözmeye çalıştılar” dedi.



Okul yetkilileri hatayı doğrularken, “Bazı aksaklıklar oldu, biz sistemde fark edemedik, ara yol bulmaya çalıştık. Kalanlara ek kontenjan açıyoruz. Mağdur etmeyeceğiz. Prosedürünü halletmeye çalışıyoruz” dedi.



İstanbul’daki okulların neredeyse tamamı dün kontenjanlarını doldurdu. Kayıtlarını kapatan okullarda ikinci ön kayıt dönemi başladı.

'Patronumun çocuğu için geldim'

Vedat Kulu (Veli tanıdığı): Öğrencinin annesi Robert’te, babası Üsküdar Amerikan’da, yakını Alman Lisesi’nde, ben de Saint Joseph’teyim. Bir şirkette satınalma müdürüyüm, patronumun çocuğu için geldim. 07.30’da okuldaydım. Vekalet çıkardık, WhatsApp grubu kurduk, iletişim içindeyiz aileyle. Bu kadar veli ve telaşı görünce çocuk yapmayacağım diyorum.



Tolga Bilgici (Veli): Eşim Avusturya, teyze Üsküdar Amerikan, ben Saint Joseph’teyim. Adaletsiz bir yerleştirme sistemi var. Böyle yapmaya mecbur kalıyoruz.



Harun Özkan (Veli tanıdığı): Arkadaşımın kızı için Robert Kolej’deyim. Aileden 4-5 kişi Saint Joseph, Özel Alman Lisesi, Üsküdar Amerikan’da. Şansımızı arttırmak için okullara yayıldık.



Aslı Manav (Veli): Yedekte beklediğimiz okullar var. Bu çok zor bir sistem. TEOG sınavından daha fazla bir strese sürüklüyor.



Havva Hecebil (Veli): İkiz çocuklarım için 3 okul arasında mekik dokuyorum. Çok stresli ve yorucu bir süreç.