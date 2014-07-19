Özel okullarda ibadethane zorunlu, sağlık odası isteğe bağlı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel ilkokul, ortaokul ve liselerde ibadethane kurma zorunluluğu getirdi. Dershanelerin özel okullara dönüşümünde sahip olması gereken yapısal standartların belirlendiği ve ibadethanenin zorunlu tutulduğu yönergede, dönüşecek özel ilkokullarda “ oyun bahçesi” ve liselerde “sağlık odası” ise isteğe bağlı olarak kurulacak.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre MEB, özel okullara yeni standartlar getirdi. Özel ilkokullarda “müdür, müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, okul öncesi eğitim dersliği, derslikler, kapalı beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, fen bilgisi laboratuvarı, kütüphane, teneffüshane, müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, yemek salonu, mutfak, zümre odası, kantin, yardımcı personel odası, sağlık odası, veli görüşme bekleme alanı veya odası, tuvalet ve lavabolar” bulunacak. İlkokullarda ve ortaokullarda “ibadethane” bulunması da gerekecek.



İbadethane mevcut özel ilkokullarla birlikte dershaneden dönüşecek özel ilkokullarda da zorunlu olacak. Ancak dershanelerden dönüşecek özel ilkokullarda oyun bahçesi veya yemek salonu isteğe bağlı olarak kurulacak. Ortaokullarda da ibadethaneyle birlikte aynı standartlar aranacak.



Özel liselerde ise “müdür, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, derslikler, kapalı beden eğitimi salonu, laboratuvarlar, bilişim teknolojileri dersliği, kütüphane, teneffüshane, müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, meslek liselerinde uygulama atölyesi, yemek salonu, tuvalet ve lavabolar zorunlu olacak.



Tüm bunların yanında ibadethanenin de zorunlu olarak kurulması gerekirken, örneğin “yüzme odası ve sağlık odası” isteğe bağlı olarak kurulabilecek.