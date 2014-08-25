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Ekonomi

Özel okullara teşviki için başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) özel okullara teşvik başvurusu tarihinin ertelendiğini açıkladı

25 Ağustos 2014 20:15

Özel okullara gidecek öğrencilere bu yıl ilk kez uygulanacak devlet teşviki için başvurular 29 Ağustos’a uzatıldı. 

Teşvikten okul öncesi ve ilkokullarda 50'şer bin, ortaokul ve liselerde 75'er bin olmak üzere toplam 250 bin öğrenci yararlanacak. Okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yıllık 3 bin 500 TL ödeme yapılacak. Dershanelerden özel okula dönüşecek temel liselere devam edeceklere de verilecek eğitim öğretim desteği ise 3 bin TL olacak. 

Okullar ve öğrenciler teşvikten yararlanmak için ayrı ayrı başvuru yapıyor. Başvuru tarihleri 29 Ağustos’a uzatıldı. Teşvik okula değil, öğrenci başına okullara verilecek.
Destek verilecek özel okullar ve destekten yararlanacak öğrenciler ilan edildikten sonra öğrencilerin okul seçebilmeleri için destek verilecek özel okulların kontenjanları ilan edilecek. Son olarak öğrenciler tercih işlemlerini yapacak. 10 Eylül’de yerleştirme sonuçları açıklanacak.

 

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