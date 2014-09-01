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Özel okullara teşvik sonuçları açıklandı

2014-2015 eğitim-öğretim yılında, özel okullarda okuyacak ve eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, MEB'in internet sitesinden açıklandı

01 Eylül 2014 21:52

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile destek alacak özel okulların www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, eğitim öğretim desteği için 180 bin 637 öğrenci ve 4 bin 361 kurum başvurdu. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan özel okulların ve öğrencilerin isimleri bakanlığın resmi internet sayfasında  yayımlandı.

Okul öncesi özel kurumlara gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin, özel ortaokul ve liselere gideceklere yıllık 3 bin 500, temel liselere ise 3 bin lira eğitim öğretim desteği verilecek.

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