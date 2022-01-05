Özel okullar yeni eğitim döneminde yüzde 30-40 zam yapmayı planlıyor

Özel okul sektör temsilcileri artan maliyetleri işaret ederek 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 30-40 oranında zam yapmayı öngördüklerini dile getirdi.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre Eğitim girişimcisi Ümit Kalko, özel okulların enflasyondaki artış ve asgari ücrete gelen zamla beraber, maliyetlerin neredeyse 5 katına çıktığını söyledi. Ümit Kalko sözlerine şöyle devam etti; “Asgari ücrette gelen artış öğretmenlerin ücretlerine mecburen zam yapmamızı gerektiriyor. Ama gelirlerimiz artmıyorken giderlerimizde büyük bir artış var. İkincisi gıda maliyetleri çok ciddi arttığı için yemek maliyetlerimiz de arttı

“Kırtasiye ürünü dediğimiz malzemelerde ciddi artışlar var. 15 TL’ye aldığımız bir A4 kağıdı bile bugün 75 TL’ye satılıyor. Tüm bu süreçlerden dolayı da önümüzdeki yılla alakalı yapacağımız maliyet hesaplarımızı çok dikkatli yapıyoruz. Benim gördüğüm sektörde kabul görülmüş yaklaşık zamların yüzde 30 ile 40 bandında olacak gibi gözüküyor” açıklamalarında bulundu.

“Yüzde 62,98’lik zammı doğru bulmuyoruz velileri düşünmek gerekiyor”

Eğitim girişimcisi Ümit Kalko maliyetlerin arttığını ama velileri de zor durumda bırakmamak gerektiğini söyledi Kalko, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye Özel Okullar Derneği’nin açıkladığı yüzde 62,98’lik zam oranı gerçekten de yanlış anlaşıldı. Bu rakam tamamıyla başka bir varsayıma dayalı bir rakam. Böyle bir zam yapma hakkı olsa bile gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Evet maliyetler arttı ama velilerin yanında olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Onun için de özel okulların biraz anlayışıyla bu süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde bitireceğiz” dedi.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu Türkiye Özel Okullar Derneği’nin açıkladığı yüzde 62,98’lik zam oranını gerçekçi bulmadıklarını söylerek; "bu oran gerçekten gerçekçi bir oran değil. Velilerimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bu süreçte herkes zor zamanlardan geçiyor iki tarafı da mağdur etmeden uygun bir oranda zam yapılması en doğrusu” dedi.

“Sözleşmelerimizi güncelleyemiyoruz”

Eğitim girişimcisi Ümit Kalko, okul giderlerinin neredeyse 5 katına çıktığını dile getirerek, “Ülkemizin yaşadığı enflasyonist süreçlerden sonra özel okullar olarak çok ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız birinci öncelikli sorun ise daha önce yapılan sözleşmeleri yenileyememek. Sözleşmelerimiz 2021 yılı başında yapıldığı için rakamları değiştiremiyoruz ama maliyetlerimiz çok ciddi arttı.”

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu , özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin de özel okul maliyetlerini oldukça arttırdığını söyledi Cambazoğlu, “Çok ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Hem yemek maliyetlerinde ciddi artışlar var. Yemek firmaları çok zorlanıyorlar ve sözleşmeleri yeniletmek istiyorlar. Özel okullarda yemek şirketlerinin sözleşmelerini revize etme ve artan fiyatları karşılamak durumundalar. Bu ciddi bir maliyet. Ama velilere şuanda maalesef yansıtamıyoruz.” açıklamalarında bulundu.