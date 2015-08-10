Özel okulda okuyacak 230 bin öğrenci için 'teşvik' zamanı

Özel okullarda okuyacak öğrenciler için 2 bin 680 TL ila 3 bin 750 TL arasında değişen eğitim teşvikine başvurular bugün başlıyor. Öğrencinin başarısı, ailenin geliri, öğrenim gören kardeşler, anne babanın durumu, disiplin cezası, şehit ve korunmaya muhtaçlık durumuna göre 6 farklı kriterde yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik almaya hak kazanacak 230 bin öğrenci belirlenecek.

Geçtiğimiz yıl sadece devlet okulundan özel okula geçenler destekten yararlanmıştı, bu yıl halihazırda özel okulda okuyanlar da yararlanabilecek. Başvuruların ardından milyonlarca velinin gözü kulağı, sonuçların açıklanacağı 3 Eylül’de olacak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında özel okullarda okuyacak öğrencilere verilecek eğitim teşviki için başvurular bugün başlayıp 2 Eylül’e dek sürecek.

Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre, okul türlerine göre 2 bin 680 TL ile 3 bin 720 TL arasında değişen eğitim teşvikini almaya hak kazanan öğrenciler 3 Eylül’de ilan edilecek. İşte milyonlarca velinin ve öğrencinin merak ettikleri soruların cevapları:

Geçen yıl sadece devlet okullarından özel okula geçen öğrenciler teşvikten yararlanıyordu. Bu yıl özel okulda okuyan öğrenciler de yararlanabilecek.

Teşvik miktarı ve teşvik alacak öğrenci sayısı

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye ise lise için 3 bin 750 lira temel lise için 3 bin 220 lira destek verilecek.

İlk kez teşvik alacak öğrencilerin değerlendirilmesi

Öğrencinin başarısı, ailenin geliri, öğrenim gören kardeşler, anne babanın durumu, disiplin cezası, şehit ve korunmaya muhtaçlık durumuna göre 6 farklı kriterde yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik almaya hak kazanacak 230 bin öğrenci belirlenecek.

Aylık geliri 10 bin TL’den fazla olan ailelerin çocukları 40 puan, aile geliri bin TL’den az öğrenciye 340 puan verilecek. Kardeşlerin öğrenim durumlarına göre de öğrenci 80 ile 60 arasında puan kazanacak. Okul öncesi dahil, okuyan her kardeş, öğrenciye artı 20 puan getirecek.

Anne babanın sağ veya ayrı olması ya da vefat durumlarına göre de öğrenciye verilecek puan 40 ile 100 arasında değişecek. Anne ya da babası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli olan öğrenci ekstra 70 puan kazanacak. Devlet koruması altında olan çocuklar ile şehit ve gazi çocukları 100 puan fazla alacak. Öğrenci disiplin cezası aldıysa, toplam puanından 100 puan düşülecek.

Bu puanlamadan sonra öğrenciler ‘en fazla puan alandan en az puan alana’ şeklinde dizilerek teşvike hak kazananlar belirlenecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında 48-66 ay yaş aralığındaki çocuğunuz okuyorsa en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince teşvikten yararlanabilirsiniz.