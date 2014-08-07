Özel okula giden öğrenciye 3 bin 500 liraya kadar devlet desteği

2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okula devam edecek 250 bin öğrenciye eğitim-öğretim desteği verilecek. Öğrenci başına verilecek destek, 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "2014-2015 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına devam eden 250 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Dershaneden dönüşen okula gidene 3 bin lira

Okul öncesi ve ilkokullara 50'şer bin, ortaokul ve liselere 75'er bin olmak üzere toplam 250 bin öğrenci desteklerden yararlanacak.

Okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yıllık 3 bin 500 TL ödeme yapılacak.

Dershanelerden özel okula dönüşecek temel liselere devam edeceklere de verilecek eğitim öğretim desteği 3 bin TL olarak belirlendi.

Devlet desteği, belirli ölçütlere göre verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Türkiye'de özel okullarda 662 bin öğrenci eğitim görüyor. 250 bin öğrenciye verilecek ödenekle, bunların yüzde 37'si desteklenmiş olacak.

MEB bunun için bütçe ayırdı

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda MEB, boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek. Eğitim öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye MEB yetkili olacak.

Al Jazeera