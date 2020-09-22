Özel okul ve yemek ücretindeki KDV farkı 'gider pusulası' ile iade edilecek

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8'lik katma değer vergisinin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesi sonucu arada oluşan farkın velilere gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı geçici olarak yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Bu kararın ardından gözler, 1 Eylül'den önce okullara ödeme yapan velilere iade yapılıp yapılmayacağına odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020'den önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirterek, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi.