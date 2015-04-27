Özel okul ücretlerine zam oranları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı değişiklikle özel okulda okuyan ara sınıf öğrencilerinin zam oranları hesaplanırken, bir önceki yıl ilan edilen eğitim ücretinin enflasyon oranı eklendikten sonra en fazla yüzde 5’i kadar olacağını açıkladı. Önümüzdeki yıl çocuğu anaokuluna gidecek veliler ortama 8 bin TL ödeyecek. Liselerde bu rakam 30 bin TL'yi bulurken ilk ve orta dereceli okullarda 10 bin ile 38 bin TL arasında değişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla 2015 Ocak ayında illere gönderilen yazıda, özel okullara ‘enflasyon uyarısı’ yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Gülseven Özkan'ın haberine göre; yazıda ara sınıfların eğitim ücretleri ile ilgili, 2014 Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle getirilen, “Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ,ÜFE+TÜFE)/2 oranına, en fazla 5 oranında artış yapılarak belirlenir” hükmü hatırlatıldı. Ücret artış oranlarında yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Enflasyonun yüzde 5 olması öngörülerek, örnek bir hesaplama modeline de yer verilen yazıda, özel okulun ilan ettiği ücret 10 bin TL ise yüzde 5’lik enflasyon farkı ve en fazla yüzde 5 zam yapılması gerektiği, bu durumda da özel okul ücretinin en fazla 11 bin TL olabileceği belirtildi. Fakat bunun için veli ile okul arasında yazılı bir sözleşme olması şart. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan’ın verdiği bilgiye göre, ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53. maddesine göre okullar ilkokul 1, ortaokul 1, lise hazırlık veya hazırlık sınıfı yoksa lise 1’inci sınıfların ücretlerini belirlemekte serbest. Bakanlığın yaptığı uyarı okulların ara sınıflarında eğitim alacak öğrenciler için geçerli.

Sadece 'tam burslu' öğrenci alınacak

Öte yandan Cem Gülan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise özel okullarda ücretsiz okutulan öğrencilerle ilgili yapılan değişiklik. Ücretsiz öğrenci okutma oranının geçen yıllarda yüzde 25, 50, 75 ve 100 olmak üzere çeşitli oranlarda kurum tarafından belirlenebildiğini anlatan Gülan, bu yıl okulların sadece yüzde 100 ücretsiz öğrenci alabileceğini söyledi. Bu durumda ücretsiz okutulan bazı öğrencilerin bu hakkını kaybetme tehlikesi olduğuna da dikkat çekti. Ancak öğrenimi süresince burslu olarak eğitim alan öğrenciler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlanacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecek.

Kurumlar yeni kayıt ücretlerini açıklıyor

Çocuğu okulla tanışacak velilerin arayışı sürerken, kurumlar da yeni kayıt ücretlerini açıklamaya başladı. Mayıs ayı sonuna kadar açıklamayanlar ise bir önceki yıl uyguladığı miktar üzerinden kayıt yapmak zorunda kalacak. Önümüzdeki yıl çocuğu anaokuluna gidecek velilerin ise en az 8 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Liselerde ise bu rakam 30 bin TL’yi aşıyor. İlkokul ve ortaokullarda da ücretler 10 bin ile 38 bin TL arasında değişiyor.

Bunların bazılarına yemek, eğitsel etkinlikler ile KDV oranları dahil olurkan bazılarında değil. Yemek ücretleri için de en az 3 bin TL bütçe ayırmak şart.