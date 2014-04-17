'Özel okul öğrencilerine yanlış teşhis konup haksız kazanç elde edildi' iddiası

Ankara’da özel sağlık kuruluşunun, daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan çocukları, defalarca kez, ‘Beyin travması’, ‘İleri derece yanık’ gibi hastalıklardan tedavi ettiğini belgelere yansıtarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinden faydalandığı öne sürüldü. İddia, SGK’ya gönderilen bir ihbar mektubuyla açığa çıkarken, kurum müfettişleri soruşturma başlattı. Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, özel sağlık kuruluşunun aynı işlemleri, hem kendi kurumu hem de farklı bir sağlık kuruluşu üzerinden 4 yıl boyunca sürdürdüğü, bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. 18 yaşından küçüklerin vücut gelişimi devam ettiği için özel hastanelerde uygulanması zorunlu olan, “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi”ne dahil edilmediği, usulsüz işlemlerin bu nedenle çocuklar üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. SGK, mağdur tarafın ifadesinin alınması işlemlerinde ise ilginç bir yol izledi. SGK, olayı aydınlığa kavuşturmak için, haklarında sahte tanı konulan çocukların ifadelerinin alınmasını uygun gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da faaliyet gösteren, 5-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü özel bir kolej, Keçiören’deki özel bir sağlık kuruluşuyla anlaşarak yaklaşık 180 öğrencisini 2010’dan bu yana periyodik aralıklarla rutin sağlık taramasına götürmeye başladı. Yaklaşık 4 yıl sonra, SGK’ya gönderildiği belirtilen bir ihbar mektubunda, söz konusu sağlık kuruluşunun çocuklar hakkında sahte tanı koyduğu ileri sürüldü. Mektupta, sağlık kuruluşunun çocukları sahte tanılarla tedavi etmiş gibi gösterip haksız kazanç elde ettiği belirtildi. SGK, ihbar mektubu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Binlerce sahte tanı

Yapılan incelemelerde, özel sağlık kuruluşunda rutin sağlık taramaları yapılan her bir öğrenci hakkında birden çok sahte tanı konulduğu açığa çıktı. Daha önce herhangi bir hastalıktan tedavi edilmeyen öğrencilerin “35 kez yanık tedavisi”, “15 kez beyin tramvası” gibi hastalıklardan tedavi edildiğinin kayıtlara yansıtıldığı belirlendi.

Milyon liralık vurgun

Soruşturma kapsamında, özel sağlık kuruluşunun sahte tanılarla tedavi etmiş gibi gösterdiği çocuklar üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayın açığa çıkmasının ardından, okul yönetimi de harekete geçti. Okul avukatı olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öğrenci velileri de konuyla ilgili olarak ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

Özellikle çocuklar

Özel hastanelerde, acil girişler haricinde, damar izi ile, “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” kullanıldığı, bu sistem sayesinde kişinin hangi hastanede, hangi tedaviyi gördüğünün tarihleriyle birlikte görüldüğü ifade edildi. Ancak 18 yaşından küçüklerin vücut gelişimi devam ettiğinden bu sisteme dahil edilemediği kaydedildi. Bu nedenle usulsüz işlemlerin 18 yaşından küçük olanlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. T.C kimlik numarası ile yapılan işlemlerin ise faturalandırılarak SGK’ya gönderildiği, ancak belge çokluğundan dolayı bu faturaların tek tek incelenmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

İki kurum üzerinden yapılmış

Özel sağlık kuruluşunun aynı işlemleri, hem kendi kurumu hem de Çayyolu’nda faaliyet gösteren farklı bir sağlık kuruluşu üzerinden sürdürdüğü de belirlendi. Her iki kuruluşun da aynı kişi ya da kişilere ait olabileceği de ifade edildi. SGK müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma tamamlandığında SGK’nın sözkonusu kuruluşlarla ilgili kamu davası açacağı öğrenilirken, ailelerin ve okul yönetiminin suç duyuruları kapsamında başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma yöntemi de garip

Bir süredir soruşturmayı gizli olarak yürüten SGK, soruşturmanın mağdur tarafının ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerde ise ilginç bir yol izleyerek, 5-10 yaş aralığındaki çocukların ifadelerinin alınmasını uygun gördü. Çocukların isimlerine tebligat gönderen SGK, gönderdiği tebligatta yer alan, “1-16 yaşından küçükler, 70 yaş üstü olanlar, özürlüler, çok ağır hasta olanlar ile vefat etmiş olan kişilerin yakınları gelecektir” ibaresini ise görmezden geldi. SGK müfettişleri velilerin itirazı üzerine ise bu uygulamadan vazgeçti.