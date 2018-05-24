Özel okul fiyatları el yakıyor; 10 bin liradan başlıyor, 100 bin lirayı geçiyor

Özel okullar 2018-2019 eğitim öğretim yılı ücretlerini belirlemeye başladı. Özellikle yabancı kolejlerin fiyatları cep yakıyor. 10 bin liradan başlayan yıllık öğretim ücretleri 100 bin liraya kadar çıkıyor.

Çocuklarının nitelikli eğitim almasını isteyen ailelerden imkânı olanlar çocuklarını yurtdışına gönderirken, bu imkânı olmayanlar ise özel okullara yöneliyor. Özel okullara yönelik yoğun talep nedeniyle okul fiyatları adeta el yakıyor. Durumu fırsata çeviren özel okullar ücretlerini fahiş fiyatlara yükseltti. Yıllık yüz binden fazla isteyen okullar bile var.

10 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar

Kolejlerin fiyatları okulların üniversite sınavlarındaki başarısına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar 10 bin liradan başlıyor, 100 bin lirayı geçiyor. Bu yıl da rekorun Robert Koleji'nde olması bekleniyor. Robert Koleji henüz fiyat açıklamadı ama geçen yılın fiyatları baz alınırsa yatılı bir öğrencinin ücretinin 115 bin lirayı geçeceği belirtiliyor.

Dün açıklanan özel okul fiyatlarına göre okul ücretleri arttı. İşte o okullardan bazıları ve fiyatları:

»Bilfen Okulları: 14 bin 300 TL-51.700 TL arası



»Bahçeşehir Koleji: 10 bin 150 TL ile 63 bin 250 TL aralığında.



»MEF Okulları: Anaokulu: 26 bin 742 TL-36 bin 806 TL, ilkokul, ortaokul ve lise: 43 bin 882 TL.



»İstek Okulları: Anaokulu: 23 bin TL-25 bin 500 TL, ilkokul: 32 bin TL-37 bin 200 TL, ortaokul: 34 bin 100 TL-40 bin 800 TL, Anadolu Lisesi: 37 bin 200 TL-44 bin 900 TL, Fen Lisesi: 37 bin 200 TL bin 44.900 TL aralığında.



»TED Rönesans Koleji: Anasınıfı: 29 bin 212 TL, ilkokul: 35 bin 435 TL, ortaokul: 37 bin 572 TL, lise: 39 bin 900 TL.



»Robert Kolej: Kolejin 2018-2019 eğitim öğretim yılı ücretleri henüz belli değil. Ancak yatılı ücretinin 115 bin TL’yi bulması bekleniyor.



»İzmir Amerikan Koleji: Hazırlık sınıfı: 48 bin 510 TL, lise: 31 bin 232 TL.



»Saint Joseph Fransız Lisesi: 53 bin 893 TL.



»Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 52 bin 838 TL.



»Saint Michel Fransız Lisesi: 52 bin 760 TL