Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı'ndan “Yurtta neden 2 kişi aynı odada kalamaz?” sorusuna yanıt: Anlarsınız işte!

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, öğrencilere hizmet veren konaklama alanlarının ruhsat ve izinlerinde yeni dönem başlıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.

Yönetmelikte özel yurtlar için birçok değişiklik bulunurken en göze çarpan artık özel yurtlarda 2 öğrencinin bir odada kalamayacak olması. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, öğrenciye hitap eden yerlerin odalarında ya 1 ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci kalabilecek.

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte 2 öğrencinin bir odada neden kalamayacağına dair bir gerekçelendirme bulunmuyor. Konu ile ilgili Sendika.Org’a bilgi veren Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan “Neden 2 kişinin aynı yurt odasında kalamayacak?” sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yönetmeliğin hazırlanma sürecinde birçok görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan “Bu soruya telefonda cevap veremeyeceğim ama anlarsınız işte” diyerek yanıtladı. Yeni dönemde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurt odalarının 2 kişilik olarak tasarlandığını söyleyen Yıldızhan yönetmelik ile Özel Yurtların mağdur edildiğini öne sürdü.