(ÖZEL) Mustafa Denizli: "Her statta olabilecek bir olay"

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu tür olayların her stadyumda yaşanabileceğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turu\'nda oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa mücadelesinin uzatma dakikalarında 15 yaşındaki lise öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin attığı plastik su şişesinin Kasımpaşalı futbolcu Koita\'nın yüzüne gelmesiyle tatil edilen maçın ardından teknik direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Tatil edilen mücadele sonrası Koita\'nın da aralarında bulunduğu kamp kadrosuyla birlikte yemek yiyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın tatil edilmesiyle ilgili, \"Bu tür olaylar her stadyumda olabilecek bir olay. Her yerde görülen tatsız olaylardan biri, maalesef bunlar devam ediyor. Bu sadece Batman\'a mahsus bir şey değil. Türkiye\'de her stadyumda karşılaşılabilinir. Batman\'da güzel, futbol adına keyifli bir gündü. Böyle bitmeseydi, her şey çok daha güzel olurdu. Koita\'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kanama şüphesiyle tedavisi yapıldı ancak sağlık durumu iyi\" ifadelerini kullandı.

Fode Koita\'nın hastanede yapılan kontrollerinden sonra kampa katıldı. Takım arkadaşlarının alkışlarıyla karşılanan Koita takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

Öte yandan sahaya pet şişe atan 15 yaşındaki liseli öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

