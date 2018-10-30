T24 LogoT24 Logo
Spor

(ÖZEL) Mustafa Denizli: "Her statta olabilecek bir olay"

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu tür olayların her stadyumda yaşanabileceğini söyledi

30 Ekim 2018 21:01

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu tür olayların her stadyumda yaşanabileceğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turu\'nda oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa mücadelesinin uzatma dakikalarında 15 yaşındaki lise öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin attığı plastik su şişesinin Kasımpaşalı futbolcu Koita\'nın yüzüne gelmesiyle tatil edilen maçın ardından teknik direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.  
Tatil edilen mücadele sonrası Koita\'nın da aralarında bulunduğu kamp kadrosuyla birlikte yemek yiyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın tatil edilmesiyle ilgili, \"Bu tür olaylar her stadyumda olabilecek bir olay. Her yerde görülen tatsız olaylardan biri, maalesef bunlar devam ediyor. Bu sadece Batman\'a mahsus bir şey değil. Türkiye\'de her stadyumda karşılaşılabilinir. Batman\'da güzel, futbol adına keyifli bir gündü. Böyle bitmeseydi, her şey çok daha güzel olurdu. Koita\'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kanama şüphesiyle tedavisi yapıldı ancak sağlık durumu iyi\" ifadelerini kullandı.
Fode Koita\'nın hastanede yapılan kontrollerinden sonra kampa katıldı. Takım arkadaşlarının alkışlarıyla karşılanan Koita takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi. 
Öte yandan sahaya pet şişe atan 15 yaşındaki liseli öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Koita\'nın kafileye dahil oluşu
- Mustafa Denizli\'nin açıklamaları
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMANDHA Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa DenizliZiraat Türkiye KupasıTuruBatman PetrolsporKasımpaşaKasımpaşalıKoitaMustafa DenizliKasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa DenizliHerBuBatmanTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24