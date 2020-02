(ÖZEL) Mehmet Özdilek: ''Bu takım Erzurum için her şeyi yapacak"

\'\'En büyük hedefimiz ligde kalmak\'\'

\"Büyük takımların performansı sıralamayı çok etkiledi\"

\"Gollerin çoğunu defansımız attı, iki hücumcu alacağız\"

\"VAR, Anadolu takımları için çok olumlu\"

\'\'VAR bizim zamanımızda olsaydı çok önce 4 şampiyonluk yaşardık\'\'

\"Kimse bize birinci veya ikinci sıradaki takımı sunmadı\"

\"Başakşehir\'in şampiyon olabileceğini düşünüyorum\"

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - FOTOĞRAF: Gürkan DURAL / ANTALYA (DHA) -

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takım 7\'nci haftada 2 puanda bulunurken başına geçtiği B.B. Erzurumspor\'un devreyi 16 puan ile kapatmasını sağlayan Mehmet Özdilek, en büyük hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Bu sene uygulanmaya başlayan VAR sisteminin özellikle Anadolu takımları için çok olumlu olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş\'ın üst üste 3 yıl şampiyon olduğu ve 4\'üncü sezonu averajla kaybettikleri sezon için de dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

12 senedir yaptığı antrenörlük hayatında genelde düşmemeye oynayan takımları çalıştırması ile ilgili soruya Özdilek, \'\'Kimse bize birinci veya ikinci sıradaki takımı sunmadı. Hep dipteki takımları sundular. Biz de aldık ve onları yaşanır hale getirdik\'\' diye cevap verdi.

\'\'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK\'\'

Mehmet Özdilek, 7\'nci haftada 2 puan ile aldığı Erzurumspor\'un devreyi 16 puanla kapattığına dikkat çekerek, bu sene en büyük amaçlarının ligde kalmak olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, \'\'İkinci yarıda zorlu bir süreç bizi bekliyor. Başladığımız süreç sıkıntılı bir süreçti. 8\'inci haftada 2 puan. Riskin boyutu çok daha büyüktü. Bugün itibari ile yine risk var ama o güne nazaran minimize edilmiş gibi görünüyor. İkinci yarının çok daha farklı oynanacağını düşünüyorum. Hava ve saha koşulları, zeminler bir çok şeyi değiştirecek. Bir çok takım takviye yapacak, biz de yapacağız. Bu sene Erzurumspor\'un en büyük amacı ve başarısı bence ligde kalmak olacak. Bu sene ligde kalırsak, bundan sonraki seneler için hedeflerin daha kolay konulabileceğini düşünüyorum. 17 yıl sonra çıkılan bir ligde ilk sene çok risklidir. Açıkçası bu riski çok fazla yaşamak istemiyoruz. Ligde kalmak bizim için çok kıymetli\'\' ifadelerini kullandı.

\"BÜYÜK TAKIMLARIN PERFORMANSI SIRALAMAYI ÇOK ETKİLEDİ\"

Bu sezonki lig sıralamasının büyük takımlar açısından çok gerçekçi olmadığını düşünen tecrübeli teknik adam, \"Şöyle söylemek gerekirse; ben bu sıralamaların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. İlk devrede büyük takımların performansının sıralamayı çok etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sadece Fenerbahçe bazında değil Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor\'un bunların performansında da zaman zaman dalgalanmalar oldu. İkinci yarı bu anlamda çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Aslına bakarsak 6\'ncı ile 16\'ncı arasında çokta büyük bir fark yok. 4-5 puanlık farklılıklar var. Bu ligde 3 puan, 4 puan, 5 puan çok büyük bir puan farkı değil. İlk 5 ve 6 takımdan sonraki her takımdan dolayı da zaman zaman ligde çok fazla dalgalanmalar oldu. Bakıyorsunuz 4\'te 4 yapan takım ondan sonraki 5 haftada kazanamadı. Çok acayip dalgalanmalar oldu ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman 8\'inci haftadan itibaren hem oynadığımız oyunsal anlamda hem de aldığımız puanlar anlamında çok istikrarlı bir görüntümüz vardı. Amacımız bunu daha da güçlendirerek devam etmek. Dediğim gibi ikinci yarının çok daha zor olacağını biliyorum. Bu zorluklarla sürekli mücadele eden bir teknik adamım. Teknik direktörlük yaptığım kulüplerde buralarda oynamayı iyi bilen biriyim. Buralarda sakin olmak gerekiyor. Umuyorum biz de bu sakinliği göstereceğiz\" dedi.

\"GOLLERİN ÇOĞUNU DEFANSIMIZ ATTI, İKİ HÜCUMCU ALACAĞIZ\"

Geçen 17 haftalık bölümde gollerin bir çoğunu defans oyuncularının attığını belirten Özdilek, \"Tabii ki transfere ihtiyacımız var. Bizim ilk 17 haftalık süreçte ön tarafımızdaki oyuncu kalibremizde sıkıntılar olduğu aşikar. Bakıldığı zaman çok fazla gol bulabilen bir takım görüntümüz yoktu. Gollerin hemen hemen yüzde 85\'ini 90\'ını defans oyuncularımız attı. Bu bir Anadolu takımı için avantaj ama mevkisel anlamda öndeki 3\'lü oyuncunun gol anlamında beklentimizin altında kaldığını düşünüyorum. Buraları düzeltmeye çalışıyoruz. Konuştuğumuz ve prensipte anlaştığımız oyuncular var. Dün itibariyle bir kongremiz vardı. Yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçildi. Umuyorum ki pazartesi gününden sonra düşündüğümüz, anlaştığımız ve bizi bu sürece kadar bekleyen oyuncularımızla imzalamak istiyoruz. Hem takım kalitesi anlamında hem de oyuncular arasındaki rekabeti biraz daha arttırmak istiyoruz. Muhakkak ki öne 2 tane oyuncu ve 1 stopere ihtiyacımız var. Bu 3\'ünü aldıktan sonra tekrar bakacağız. Bir kenar oyuncusu alabilirsek takıma katmak istiyoruz\" diye konuştu.

Özdilek, yeni başkan seçilen Hüseyin Üneş ile sürekli konuştuklarını da sözlerine ekleyerek, \'\'Kendisi zaten yönetim kurulundaydı ve yeni seçildi. Dolayısıyla yoğun bir mesai harcıyoruz. Başkan için de kolay değil tabii ama düşüncelerimizde ortağız. Herhangi bir sıkıntımız yok\" dedi.

\"VAR ANADOLU TAKIMLARI İÇİN ÇOK OLUMLU\"

VAR sisteminin Anadolu takımlarına için etkin bir rol oynadığını ifade eden deneyimli teknik adam, \"VAR bu sene uygulanmaya başlanılan bir sistem. Zaman zaman sancıları oldu mu, evet hem lehimize hem de aleyhimize sancıları oldu ama genel itibariyle bakıldığı zaman ben Anadolu takımları açısından çok olumlu bulduğumu ve kendi fikrimin de bununla bağdaştığımı ifade ettim. 17 haftalık süreçte bunun Anadolu takımlarına çok net yansımaları oldu. Zaman zaman hakem arkadaşlarımız belki bir çok şeyde VAR\'a başvurmaya çalıştılar, kendi insiyatiflerini bırakmaya çalıştılar ama VAR öyle bir şey değil. Hakemlerin verdiği kararlar en az VAR\'ın verdiği kararlar kadar sağlam ve güvenilir olması lazım. Bunda biraz sıkıntı oldu ama gerçek anlamda bu bir geçiş süreci ve sancılarıyla, sıkıntıları olacaktır. Geneli itibariyle çok olumlu ve Anadolu takımları için çok etkin bir rol oynadığını düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\'\'VAR BİZİM ZAMANIMIZDA OLSAYDI ÇOK ÖNCE 4 ŞAMPİYONLUK YAPARDIK\'\'

Mehmet Özdilek VAR sisteminin kendi futbolculuk döneminizde kullanıyor olsaydı ligde nasıl bir fark olurdu sorusu üzerine ise, \"Orada kalibre çok farklıydı. Bizim için en ağır süreç 4\'üncü sene kaybettiğimiz, averajla kaybettiğimiz bir şampiyonluk var. Belki çok daha önce 4 yapabilirdik diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\"KİMSE BİZE BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SIRADAKİ TAKIMI SUNMADI\"

Mehmet Özdilek, teknik direktörlük yaptığı 12 sene boyunca hep alt sıralardaki takımları alıp, onları sağlıklı bir pozisyona getirdiğini belirterek, \"Erzurumspor\'u da aynı şekilde 18\'inciyken aldım. 19\'uncu takım yok. 10, 12 senedir antrenörlük yapıyorum ve bu süreçte de sağlıklı bitirdim çoğunlukla. Buralarda oynamayı iyi bilen bir teknik adamım, baskıyı ve stresi iyi etüt ettiğimizi düşünüyorum. Bunu da lehimize kullandığımızı düşünüyorum. Kader midir değil midir bilemiyorum tabi. Bu şartlar sunuluyor ve biz de bunları kabul ediyoruz. Kimse bize 1\'inci veya 2\'nci takımı sunmadı ya da ortalardaki takımı da sunmadı. Hep diplerdeki takımları sundular. Biz de aldık onları yaşanabilir hale getirdik. Geleceklerini kurguladık ama zaman zaman da ayrılıklar oluyor. Yine böyle bir birliktelik başladı. Bu sene temenni ediyorum ki yine ligde kalacağız. Daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız Erzurumspor\'u, bundan hiç şüphem yok. Bu geçiş sürecinde tabii ki sancılar dalgalanmalar olacak ama bunu en doğru şekilde kurgulayacağımızı düşünüyorum. Biz iyi olmak için çalışıyoruz, kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Tabii bu bir tercih meselesi. Kolay değil. Bir rekabet ortamında da mücadele ediyoruz. Hep söylüyorum, ben işimi doğru yapmaya çalışıyorum, hep dik durmaya çalışıyorum. Başarılı olmaya çalışıyorum. Bunun için de mücadele edeceğim\" ifadelerini kullandı.

\"BU TAKIM ERZURUM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK\"

Erzurumspor taraftarının ve takım arasında güzel bir enerji oluştuğunu aktaran Mehmet Özdilek, \"Erzurum futbolla yatıp kalkan bir şehir. Müthiş bir enerjimiz var. Sağ olsunlar oyuncularımızın ve bizim taraftarımıza karşı ve taraftarımızın da bizlere karşı çok güzel bir enerjisi var. Zaten bu birliktelik ve enerji pozitif ortamı ortaya çıkardı. Onlar da takımın oyunsal anlamda formatından son derece memnunlar. Ortada müthiş bir enerji ve sinerji var. Zaten 8\'inci haftadan sonra taraftarın sosyal medyadan inanılmaz bir desteği oldu. Çok örnek bir davranışları var. Ortalama 20 bine oynayan bir taraftar kitlesi var. İkinci yarıda daha da üstüne koyacağız inşallah. İnançlarını kaybetmesinler. Bu takım onlar için her şeyi yapacak sahada\" açıklamalarında bulundu.

\"BAŞAKŞEHİR\'İN ŞAMPİYON OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Medipol Başakşehir\'in de şampiyonluk şansını değerlendiren Mehmet Özdilek, \"Şöyle söylemek gerekirse, Başakşehir buralarda oynamayı, buralarda kalmayı alışkanlık haline getirdi, bu önemli bir artı. Geçen sene de belki bunu başarabilirdi. Bu önemli bir artı. Yıllardır birlikte çalışmaya alışmış başkan ve hoca gurubu var. Birlikte oynamayı alışkanlık haline getirmiş bir oyuncu grubu ve her sene bunu kaliteli oyuncu profiliyle daha da güçlendiren bir yapı. Devre arası itibariyle iki önemli transfer yaptılar. Reel olarak baktığımızda 17\'nci hafta sonunda 6 puan fark ciddi bir avantaj. Bu sene olabilirler diye düşünüyorum. Büyük takımların performansına da baktığımız zaman dalgalanmalar çok fazla. Bu dalgalanmalar Başakşehir\'de çok fazla olmadı. Dolayısıyla ben bu sene şampiyon olabileceklerini düşünüyorum\" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet Özdilek\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)