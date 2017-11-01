(ÖZEL) MALTEPE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Maltepe Köprüsü altında otomobilleriyle park etmiş 2 arkadaşa başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Uğur Bal(29) başından yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşti. İddiaya göre; Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 Plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil yanlarına yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Bal\'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Uğur Bal\'ı yanında bulunan arkadaşı otomobile bindirerek hemen Maltepe Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal\'ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı. Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Bal ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu yer

-Mustafa Bal\'ın ambulansa bindirilmesi

-Hastaneye sevk için götürülmesi

-Polis ekipleri

-Hastanelerden görüntü

-Genel ve detaylar

