(ÖZEL) Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Sadık için 'üçüncü ligden futbolcu' demişlerdi"

\"Fenerbahçe ve Beşiktaş\'tan önce Trabzonspor istemişti\"

\"3-4 transfer yapacağız\"

\"Boutaib konusunda başkanımız bugün ya da yarın açıklama yapar\"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

EVKUR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Sadık Çiftpınar\'ı Akçabat Sebatspor Kulübü kapandığında aldıklarını hatırlatarak, \"Bana karşı çıkmışlardı. \'İkinci ligde şampiyonluğa oynuyoruz. Ali hoca sen üçüncü ligden futbolcu getiriyorsun\' demişlerdi. Sadık\'a inanarak bu kulübe aldırdım. O da yüzümüzü kara çıkarmadı. Büyük takımların Sadık\'a talip olmaları en başta bana gurur veriyor. Birkaç gün içerisinde Sadık\'ın durumu netleşir\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in ilk devresini üçüncü sırada tamamlayarak başarısıyla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor\'un ikinci yarı hazırlık kampı Antalya\'da devam ediyor. Takımın kamp yaptığı otelde açıklama yapan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, sezon başından itibaren takımın başarısından dolayı emeği geçen teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Malatyaspor\'un otoriteleri yanıltacak başarı gösterdiği için mutlu olduklarını dile getiren Ravcı, bu başarının temel sebebinin takımdaki sevgi ve saygı ortamı olduğunu vurguladı. Takımda çok büyük yıldız oyuncular olmasa da bütün futbolcuların kişilik, oyun karakteriyle büyük özveri ve fedakarlık gösterdiğine dikkati çeken Ravcı, \"Geldiğimiz nokta oyuncularımızın başarıda ne kadar emeği olduğunun göstergesidir. İkinci yarı daha iyi olmak zorundayız. Başarıyı sürdürmemiz gerekiyor. Başarı gökten kucağımıza inmiyor. Altın tepside sunulmuyor. Çalışmak, fedakarlık yapmamız lazım\" diye konuştu.

\"TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Transfer politikasında kadroya dahil olacak futbolcuların kalitesi kadar takımın yapısına, ruhuna uyması için çok çaba sarf ettiklerine değinen Ali Ravcı, ikinci yarı takımı güçlendirerek performansı devam ettirmek zorunda olduklarını anlattı. Ravcı, başarının devamlı olması ve taraftarın beklentisini karşılamak zorunda oldukları için transfer yapacaklarını belirtti. Takımdaki eksikleri bildiklerini anlatan Ravcı, \"Kamp döneminde hocamız taktik eksikler üzerinde duracak. Takımımızı güçlendirmek için biz de katkı yapacak oyuncuların transferi için çalışıyoruz. Hem içerideki rekabeti artırmak hem de uzun süreçli sakatlık ve cezalar nedeniyle geniş kadroya sahip olmak için transfer yapıyoruz\" dedi.

\"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ\"

Evkur Yeni Malatyaspor\'un Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig\'de mücadele ettiğini anlatan Ravcı, şunları söyledi:

\"Ziraat Türkiye Kupası\'nda da devam ediyoruz. Her iki kulvarda başarıyı yakalamak için transfer yapmamız gerekiyor. Eksik mevkilerimizi biliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla transfer yapmayacağız. Devre arasında transfer zordur. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemez. Hocamızla transfer komitemizle çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bir liste var. Gerek başkanımız gerek yöneticilerimiz temas halinde pazarlık devam ediyor. Kulübün bütçesini fazla sarsmadan transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız transferleri kampa yetiştirmek. 3 ya da 4 transfer yapacağız. Bunun için seçici olmamız gerekiyor.\"

\"AVRUPA KUPALARI OLURSA DA KİMSE YOK DEMEZ\"

Evkur Yeni Malatyaspor\'un başarı serüveninin ikinci ligden itibaren başladığını anlatan Ravcı, \"Her sene önümüze hedef koyduk. Şampiyonluksa şampiyonluk, ligde kalmaksa kalmak. Bugüne kadar tüm hedeflerimizi yüzde 100 gerçekleştirdik. Sezon başında kimsenin hayal edemediği hiç bir otoriterin tahmin edemediği sıralamayla bitirdik ilk yarıyı. Sezon başında ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefledik. İlk 6-8 olurdu ama buraya kadar geldik. Ligde devreyi üçüncü bitirdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonunda ilk 5-6 sırada bitirirsek büyük başarı elde etmiş olacağız. Avrupa kupaları olursa da kimse yok demez\" diye konuştu.

\"SADIK\'IN BAŞARI HİKAYESİ\"

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Sadık Çiftpınar\'ın başarı hikayesini de anlatan Ravcı, şöyle konuştu:

\"Sadık\'ın hikayesi var. Biz onu Akçabat Sebatspor Kulübü kapandığında almıştık. Bana karşı çıkmışlardı. \'İkinci ligde şampiyonluğa oynuyoruz. Ali hoca sen üçüncü ligden futbolcu getiriyorsun\' dediler, Sadık için. Özellikle ben Sadık\'a inanarak bu kulübe aldırdım. O da yüzümüzü kara çıkarmadı. Büyük takımların Sadık\'a talip olmaları en başta bana gurur veriyor. Başkanımız Adil Gevrek\'in görüşmeleri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde Sadık\'ın durumu netleşir. Netleşmezse de Sadık bizim oyuncumuz.\"

\"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ\'TAN ÖNCE TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ\"

Sadık\'a yönelik transfer tekliflerinde görüşmelerin sürdüğünü anlatan Ali Ravcı, \"Fenerbahçe ve Beşiktaş ile başkanımız görüşüyor. Daha önce Trabzonspor da istemişti. Sadık ona çok şey kazandıran Yeni Malatyaspor\'un menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyor. Giderken de kulübün bir takım kazanımlar sağlamasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Net bir durum yok ortada. İki takım da istiyor. Başkanımız görüşüyor. Kulübün menfaatleri doğrultusuna göre başkanımız Adil Gevrek hareket edecektir. Kamp döneminde Sadık konusu netleşir\" dedi.

\"BOUTAİB KONUSUNDA BAŞKANIMIZ BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLAMA YAPAR\"

Faslı futbolcu Khalid Boutaib konusunda da konuşan Ravcı, şunları söyledi;

\"Boutaib\'e Mısır\'dan ve Suudi Arabistan\'dan teklifler vardı. Mısır\'ın Zamalek takımından ciddi teklif geldi. Çok ufak tefek pürüzler vardı ama onlar da hemen hemen aşıldı. Kişilik ve karakter olarak sevdiğim bir oyuncu. Aramızdan ayrılmasını istemezdik. Ancak oyuncular da geleceğini düşünmek zorunda. Boutaib konusunda bugün ya da yarın başkanımız açıklama yapacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ali Ravcı\'nın açıklamaları

- Takımın toplu görüntüleri

- Sadık Çiftpınar\'ın antrenmandan detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

(FOTOĞRAFLI)