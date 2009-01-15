Özel Kuvvetler'den Mavi Hat'a uzanan serüven

Ergenekon tutuklusu emekli albay Göktaş, 1998'de Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'dan getirilmesinde etkin olarak rol almış..



Ergenekon operasyonu çerçevesinde gözaltına alınarak cezaevine konulan emekli albay Levent Göktaş'ın, 1998 yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması, Öcalan'ın yurtdışı kaçış serüveni ve Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesinde de aktif olarak rol aldığı ortaya çıktı. SABAH, halen tutuklu olarak bulunan emekli albay Levent Göktaş'la ilgili ilginç bilgilere ulaştı. Göktaş'ın, görev döneminde katıldığı operasyonlar şöyle:



Sürecin içindeydi



* Adana Mutabakatı: Türkiye ile Suriye arasında 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan Adana Mutabakatı görüşmelerinde Göktaş da bulundu. Göktaş'ın görüşmeler sürecinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Suriyeli Tümgeneral Adnan Bard-el Hasan ile sürekli temasta kaldığı öğrenildi. Adana Mutabakatı süreci dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in 15 Eylül 1998 tarihinde Hatay Reyhanlı'da bulunan sınır karakollarını denetlerken, "Artık sabrımız kalmamıştır, Türkiye gereken önlemleri alacaktır" uyarısı ile başlamıştı.



* Göktaş'ın inanılmaz serüveni: Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde kurulan Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde (MAK) uzun süre görev yaptı. MAK'ın yapılanmasında aktif olarak görev alan (MİT mensubu) Kaşif Kozinoğlu ile birlikte çalıştı. 1994 yılında Kozinoğlu'nun yurtdışına çıkmasından sonra MAK'ın başına getirildi. 1998 yılına kadar bu görevde kalan Levent Göktaş daha sonra yurtdışı göreve gönderildi.



* Yurtdışı çalışmaları: 2001 yılına kadar yurtdışında kalan Göktaş, aynı yıl ikinci kez MAK'ta görev aldı. Bu dönemde Azerbaycan, Almanya ve Belçika'da düzenlenen operasyonlara katıldı. 2003 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) atanan Göktaş, 2004 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu.



* Fikret Emek'le çalıştı: Levent Göktaş'ın, Sauna iddianamesinde adından oldukça söz edilen (Ergenekon tutuklusu emekli binbaşı) Fikret Emek'le birlikte oldukça yakın çalıştığı ortaya çıktı. Fikret Emek'i yanına alan Göktaş'ın, Azerbaycan'da gerçekleştirilen operasyonlarda görevlendirdiği bildirildi.



* Üç dil biliyor: İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Göktaş, ağırlıklı olarak Ortadoğu merkezli çalışmalarda rol aldı. İddialara göre, bir Rus kadından çocuğu oldu. 16 yaşındaki bu çocuğa, Göktaş'ın operasyonlardaki kod adı olan 'Kürşad" ismi verildi.



Mavi hat'a takıldı



* Sauna'da savundu: Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Levent Göktaş'ın emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başladığı ve Ankara Çankaya'da "Göktaş Avukatlık Bürosu"nu kurduğu belirlendi. Göktaş, Sauna davasında sanık yüzbaşı Gökhan Nuri Bozkır'ın da avukatlığını üstlendi. Göktaş'ın bu dönemde yine Sauna sanıklarından Murat Eren'in beraat etmesi için hukuki destek verdiği de belirtildi.



* Mavi Hat'ta takıldılar: Levent Göktaş, Mavi Hat Operasyonu kapsamında yapılan telefon dinlemelerinde de yer aldı. Göktaş'ın adı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen İbrahim Selçuk ve yandaşlarına sızdırılması skandalında da adı geçti.