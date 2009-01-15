Özel Kuvvetler'den Mavi Hat'a uzanan serüven

Ergenekon tutuklusu emekli
albay Göktaş, 1998'de Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve
Kenya'dan getirilmesinde etkin olarak rol almış..
Ergenekon
operasyonu çerçevesinde gözaltına alınarak cezaevine konulan emekli
albay Levent Göktaş'ın, 1998 yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah
Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması, Öcalan'ın yurtdışı kaçış serüveni ve
Kenya'dan Türkiye'ye
getirilmesinde de aktif olarak rol aldığı ortaya çıktı. SABAH, halen
tutuklu olarak bulunan emekli albay Levent Göktaş'la ilgili ilginç
bilgilere ulaştı. Göktaş'ın, görev döneminde katıldığı operasyonlar
şöyle:
Sürecin içindeydi
* Adana Mutabakatı: Türkiye
ile Suriye arasında 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan Adana Mutabakatı
görüşmelerinde Göktaş da bulundu. Göktaş'ın görüşmeler sürecinde
Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Suriyeli Tümgeneral Adnan
Bard-el Hasan ile sürekli temasta kaldığı öğrenildi. Adana Mutabakatı
süreci dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in 15
Eylül 1998 tarihinde Hatay Reyhanlı'da bulunan sınır karakollarını
denetlerken, "Artık sabrımız kalmamıştır, Türkiye gereken önlemleri alacaktır" uyarısı ile başlamıştı.
* Göktaş'ın inanılmaz serüveni: Özel
Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde kurulan Muharebe Arama Kurtarma
Birliği'nde (MAK) uzun süre görev yaptı. MAK'ın yapılanmasında aktif
olarak görev alan (MİT mensubu) Kaşif Kozinoğlu ile birlikte çalıştı.
1994 yılında Kozinoğlu'nun yurtdışına çıkmasından sonra MAK'ın başına
getirildi. 1998 yılına kadar bu görevde kalan Levent Göktaş daha sonra
yurtdışı göreve gönderildi.
* Yurtdışı çalışmaları: 2001 yılına kadar yurtdışında kalan Göktaş, aynı yıl ikinci kez MAK'ta görev aldı. Bu dönemde Azerbaycan, Almanya
ve Belçika'da düzenlenen operasyonlara katıldı. 2003 yılında Eğitim ve
Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) atanan Göktaş, 2004 yılında Türk Silahlı
Kuvvetleri'nden emekli oldu.
* Fikret Emek'le çalıştı: Levent
Göktaş'ın, Sauna iddianamesinde adından oldukça söz edilen (Ergenekon
tutuklusu emekli binbaşı) Fikret Emek'le birlikte oldukça yakın
çalıştığı ortaya çıktı. Fikret Emek'i yanına alan Göktaş'ın,
Azerbaycan'da gerçekleştirilen operasyonlarda görevlendirdiği
bildirildi.
* Üç dil biliyor: İyi derecede İngilizce,
Rusça ve Arapça bilen Göktaş, ağırlıklı olarak Ortadoğu merkezli
çalışmalarda rol aldı. İddialara göre, bir Rus kadından çocuğu oldu. 16
yaşındaki bu çocuğa, Göktaş'ın operasyonlardaki kod adı olan 'Kürşad"
ismi verildi.
Mavi hat'a takıldı
* Sauna'da savundu: Aynı
zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Levent
Göktaş'ın emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başladığı ve Ankara
Çankaya'da "Göktaş Avukatlık Bürosu"nu kurduğu belirlendi. Göktaş,
Sauna davasında sanık yüzbaşı Gökhan Nuri Bozkır'ın da avukatlığını
üstlendi. Göktaş'ın bu dönemde yine Sauna sanıklarından Murat Eren'in
beraat etmesi için hukuki destek verdiği de belirtildi.
* Mavi Hat'ta takıldılar: Levent
Göktaş, Mavi Hat Operasyonu kapsamında yapılan telefon dinlemelerinde
de yer aldı. Göktaş'ın adı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen
İbrahim Selçuk ve yandaşlarına sızdırılması skandalında da adı geçti.