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Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki aramada 3 üst düzey ismin adreslerinin olduğu notlar bulundu

Numan Kurtulmuş, İbrahim Kalın ve Mustafa Varank'ın adreslerinin yazılı olduğu notlar bulundu

11 Şubat 2017 19:53

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda arama yapıldı.

Dosyanın şüphelilerinden tutuklu Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın 2. Tugay 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında yapılan aramada, üzerinde "5" yazılı zarf bulundu.

Zarf içerisinden "Tatbikat Hazırlığı (Radar)" başlığı adı altında 21 maddelik not bulunan A4 kağıdı çıktı. El yazısı ile yazılan notlarda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin olduğu belirlendi.

Kurtulmuş, Kalın ve Varank'ın isim ve adreslerinin bulunduğu notun, 15 Temmuz 2016'da bu isimlerin kaçırılması planı çerçevesinde yazılmış olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Murat Korkmaz'ın 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu belirtildi.

 

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