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Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâhında Ömer Halisdemir keşfi

18 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, Gölbaşı Oğulbey'deki ÖKK karargahında keşif yapılması kararlaştırılmıştı

14 Nisan 2017 18:06

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın "Semih Terzi darbecidir, öldür" emriyle vurarak, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılandığı dava kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) karargahındaki keşif işlemine başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlığında üç kişilik bilirkişi heyetiyle yapılan keşif işlemi sırasında Albay Oğuz Tozak, Albay Mustafa Yılmaz  GSayar, döneminATA Kurmay Başkanı Albay Muammer Alper ile Astsubay Kamil Aksoy da hazır bulundu.

Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin yapılan keşif işlemi, 15 Temmuz gecesi Terzi ile Diyarbakır'dan Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına gelen askerlerin savunmaları, tanık beyanları ve olay yeri görüntüleri doğrultusunda yapılıyor.

18 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında alınan ara karar gereği, Gölbaşı Oğulbey'deki ÖKK karargahında keşif yapılması kararlaştırılmıştı.

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Özel Kuvvetler KomutanlığıÖmer Halisdemir

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