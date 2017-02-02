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Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı El Bab'da

Zekai Aksallı, El Bab'daki birliklerde incelemelerde bulundu

02 Şubat 2017 18:54

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da yürüttüğü operasyona ilişkin incelemelerde bulunmaz üzere El Bab'a gitti.

Korgeneral Aksakallı, Özel Kuvvetler’in El Bab’da kurduğu karargahta dürbünle, IŞİD'e yönelik alınan önlemler ve yapılan taarruzları gözledi. Korgeneral Aksakallı’nın, koşullar nedeniyle bir süredir sakal traşı olmadığı da dikkat çekti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Suriye'deki son durum ile ilgili bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı. Ağar, dün Türk topçusunun yaptığı nokta atışı neticesinde 40 DEAŞ'li teröristin öldüğü, 14 teröristin yaralandığı, yaralı 14 teröristin Meskene'ye kaçırıldığını kaydetti.

5 Ocak 2017 tarihinde El Bab'ta bir minibüs içinde imha edilen 8 DEAŞ'liden birinin "sözde" Halife Bağdadi'nin en yakın adamlarından DEAŞ'in İstihbarat sorumlusu Ebu Muhammed el Adnani olduğu yönündeki bilgiye dikkat çeken Ağar, bu olayın hemen ardından DEAŞ içinde ortalığın karıştığını vurguladı.

İki gün önce DEAŞ'in El Bab'ta bomba yüklü bir köpekle saldırıda bulunduğunu belirten Ağar, bir El Bab'lının hayatını kaybettiğini ve bir ÖSO savaşçısının yaralandığını ifade etti.

Dün ve bu gece yapılan operasyonlarla El Bab'ın hem doğu hem de batısından Bab-Halep yolunun güneyine geçildiğini vurgulayan Ağar, DEAŞ'in attığı cornet tipi güdümlü bir tanksavar roketinin pick-up'ı vurması neticesinde 7 ÖSO savaşçısının hayatını kaybettiği, 20 civarında yaralının olduğunu bildirdi.

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