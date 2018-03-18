Özel Kuvvetler Afrin'de; ilçe merkezine operasyon başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, etkisiz hale getirilen PYD/YPG'li sayısı 3 bin 567 oldu. TSK, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" açıklamasında bulundu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon başladı.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.

Zaman zaman çatışma yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.