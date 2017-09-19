(Özel) Kurtaran Mumcu: "Ufak tefek sıkıntılarımız olsa da bütün mevkilerdeki oyuncularımız hazır"

\"Gruptan çıktıktan sonra A Grubu\'ndan gelecek takımlara göre pozisyonumuzu alacağız\"



\"Neslihan\'ı 1 aydır uğraşmamıza rağmen turnuvaya yetiştiremiyoruz\"



Voleybol Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, Gürcistan ve Azerbaycan\'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın en zor grubunda yer aldıklarını belirten Kurtaran Mumcu, \"Bildiğiniz gibi 2017 Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye, Azerbaycan\'da mücadele edecek. Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ile aynı gruptayız. Turnuvanın en zor grubu. Çünkü, Bulgaristan ile en son Dünya Şampiyonası elemelerinde oynadığımızda bayağı bir zorluk yaşamıştık. Rusya herkesin bildiği gibi bir dünya devi. Ukrayna\'da yabana atılacak bir takım değil. Bizim hedefimiz 1 ya da 2 olarak gruptan çıkmak. Daha sonrasında da A Grubu\'ndan gelecek takımlara göre pozisyonumuzu alacağız. Ama dediğim gibi şu anda biz takım olarak Avrupa\'da ilk 4\'ün içinde olma gücüne sahip bir takımız. Benim için değerli olan Rusya, Sırbistan, İtalya ve Türkiye. Ondan sonraki sıralamaya Azerbaycan, Hollanda, Almanya ve Polonya\'yı koyuyorum. Böyle bir sıralama kafamda canlandırıyorum. Türkiye ilk 4\'ün içerisinde nerede yer alır, ona oyunun akışı, maçların gidişatı ve oyuncularımızın performansları belirleyecek\" dedi.

\"BU SENE YAŞANAN SAKATLIKLAR BİZİ ZORLUYOR\'\'

Neslihan\'ı 1 aydır uğraşmamıza rağmen turnuvaya yetiştiremiyoruz. Büyük bir ihtimalle bizimle olamayacak. Sakatlığı halen devam ediyor. Polen\'in stres kırığı var. Onun sakatlığı devam ediyor ama oynamaya gayret ediyor. Meryem\'in babası bir trafik kazası geçirdi. Ondan dolayı onun da morali çok bozuk olmasına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Meryem\'i moral açısından hazırlamaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonu U-23 Milli Voleybol Takımımız\'da forma giyen ve iyi bir performans sergileyen Hande\'nin Takım\'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu pozisyondaki sıkıntılarımız dışında, diğer tüm mevkilerdeki oyuncularımız hazır durumdalar. Her oyuncumuz en iyisini yapmak için sahada olacak, ben takımın ilk 4\'ün içerisinde olacağına inanıyorum\" diye konuştu.



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-Kurtaran Mumcu\'nun açıklamaları



HABER-KAMERA: OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

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