‘Özel kriterli’ akademik ilan

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Her kadro için farklı yıl şartı istendi

‘Özel kriterli ilana nasıl izin verildi’

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne akademik personel alımı için verilen kadro ilanında, çok ayrıntılı kadro tariflerinde bulunulması, “adrese teslim atama” tartışmalarına neden oldu. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul imzalı habere göre, üniversiteye alınacak proföserlerin kimisinde 10, kimisinde 8, kimisinde 5 yıllık tecrübe arandı. Ankara Tabip Odası (ATO), atamalarda dini kimliklerin etkili olduğunu savunarak, “Devlet olanaklarıyla tarikat üniversitesi kuruluyor” açıklaması yaptı. Atanacak isimlerin önceden belli olduğunu savunarak bu isimleri notere onaylatan ATO, atamaların belli olmasından sonra noter belgesini açıklayacağını bildirdi.Yıldırım Beyazıt’a akademik personel alımı için 26 Ocak 2011’de yapılan kadro ilanı dikkat çekti. Profesörlüğünü alalı bir yıl bile olmayan Rektör Metin Doğan yönetimindeki üniversite bünyesindeki enfeksiyon hastalıkları profesör kadrosuna alınabilmek için 10 yıllık, çocuk hastalıklarında 8 yıllık, nörolojide 5 yıllık profesör olma şartı arandı. Diğer alanlarda profesörlük sürelerine ilişkin bir tanımlama yer almadı.Bir profesör kadrosunda ise (iç hastalıkları-gastroenteroloji) profesörlük süresi değil, “doçent ünvanını aldıktan sonra bir üniversitede en az 5 yıl kadrolu çalışmış olmak” ifadesi yer aldı.Bazı kadrolarda da bilimsel olup olmadığı tartışılan sertifikalar talep edildi. Genel cerrahiye sadece bir yardımcı doçent alınırken onun da “konstipasyon (kabızlık) cerrahisi” ve “deneysel diyabet ve endotel hasarı konusunda” deneyim sahibi olması istendi.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, “Bu kadar öznel kriterlerin yer aldığı bir ilana YÖK’ün nasıl onay verdiği akademik dünyamızın içine sürüklendiği içler acısı durumu göstermektedir. ATO, başvuru süresinin dolmasından 3 gün önce tespit ettiği isimlerin listesini noter onayıyla belgelemiştir” dedi.