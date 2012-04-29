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Özel kömür ocağında göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Kilimli beldesindeki Bölüm mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi

29 Nisan 2012 01:47

Zonguldak'ta özel kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kilimli beldesindeki Bölüm mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Selahattin Baytar (32) öldü, Ersin Kaya (25) ve Güngör Akyol (32) yaralandı.

Arkadaşları tarafından madenden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerden Güngör Akyol, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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